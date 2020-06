"Me cansé de escuchar a los políticos. Estoy harto de escucharlos justificar lo injustificable", dijo Eduardo Feinmann, tras cumplirse 100 de cuarentena Fuente: Archivo

Eduardo Feinmann arremetió esta mañana contra los funcionarios de gobierno encargados de frenar el brote de coronavirus Covid-19 tras cumplirse 100 días desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

"Me cansé de escuchar a los políticos. Estoy harto de escucharlos justificar lo injustificable. Que me digan que el problema de los runners es una cuestión de imagen, que queda feo. Estoy harto de estos personajes ", criticó el conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia), en relación de las declaraciones del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y pidió: "Estos 17 días no salgas. Quedate en casa, que ya bastante la cagaste cuando saliste a votar en agosto y octubre del año pasado. Quedate en casa".

"El presidente Alberto Fernández dijo que el 85% del país está genial, que hay reactivación, que el problema está en el AMBA. Los políticos están matando los proyectos de vida de la gente", consideró Feinmann, y luego agregó: "Señores, están matando el proyecto de vida de la gente. La cuarentena ha sembrado el desánimo, no la pandemia. La cuarentena es una decisión administrativa, alguien firmó un decreto, la cuarentena siembra el desánimo. La gente no sabe si hay un después".

Durante su crítico comentario, recordó que el presidente Alberto Fernández había dicho "hace un mes" que "tenemos controlado al virus y sabemos dónde está", y sostuvo: "El nivel de frustración es tremendo, hay un desgano impresionante".

"Vamos a escuchar menos a estos personajes (políticos) y vamos a escuchar más a la gente", propuso Feinmann. "Quiero saber cómo lo golpearon económicamente estos 100 días, cómo impactaron en su familia y en su ánimo, porque al presidente no le interesa", finalizó.