Efemérides del 11 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
Este lunes 11 de agosto se cumplen 66 años del nacimiento de Gustavo Cerati, entre otros eventos asociados a la fecha
Las efemérides del 11 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se cumple el 66° aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati.
Se trata de uno de los músicos más destacados de la historia nacional, quien alcanzó la popularidad como el líder de Soda Stereo, el exitoso trío que compartió con Zeta Bosio y Charly Alberti donde fue voz, guitarra y compositor principal. La banda editó su primer disco en 1984 y fue una sensación que catapultó a la agrupación a la fama y el estrellato regional. Luego de agotar espectáculos durante años en todo el continente y editar seis discos, Cerati tuvo su primer experimento solista con Amor Amarillo (1993).
Tras el regreso del grupo para grabar el que sería su último LP, Sueño Stereo, el frontman emprendió el camino en solitario de manera más decidida. Las obras que surgieron de ese proceso están entre los discos más populares y los más vanguardistas del rock nacional: Ahí Vamos (2006), Fuerza Natural (2009), Bocanada (1999) y Siempre es Hoy (2002). La exitosa carrera del músico terminó de manera abrupta el 15 de mayo de 2010, cuando un ACV tras un concierto en Caracas lo dejó en coma. Luego de su traslado a la Argentina, se mantuvo en ese estado hasta que murió el 4 de septiembre de 2014.
- 1944 – Nace el cantante argentino Nito Mores.
- 1950 – Nace el cofundador de la compañía Apple Steve Wozniak.
- 1956 – Muere el pintor estadounidense Jackson Pollock, representante del expresionismo abstracto.
- 1959 – Nace el músico argentino Gustavo Cerati.
- 1965 – Nace el jugador y entrenador de hockey sobre césped argentino Sergio Vigil.
- 1978 – Nace el futbolista argentino Lucas Ayala.
- 1983 – Nace el actor australiano Chris Hemsworth.
- 1989 – Nace Úrsula Corberó, actriz española.
- 2007 – Muere el periodista argentino Roberto Maidana.
- 2014 – Hallan muerto al actor norteamericano Robin Williams.
- 2017 – Dos trenes colisionan en Alejandría, Egipto. Mueren al menos 41 personas y otras 179 resultan heridas.
- 2020 – Muere el músico mexicano Trini López.
- 2021 – Muere el músico argentino Pil Trafa.
- Se celebra el Día del Nutricionista en Latinoamérica, en conmemoración al nacimiento del doctor argentino Pedro Escudero, quien fundó el Instituto Nacional de la Nutrición.
