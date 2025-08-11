Las efemérides del 11 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se cumple el 66° aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati.

Se trata de uno de los músicos más destacados de la historia nacional, quien alcanzó la popularidad como el líder de Soda Stereo, el exitoso trío que compartió con Zeta Bosio y Charly Alberti donde fue voz, guitarra y compositor principal. La banda editó su primer disco en 1984 y fue una sensación que catapultó a la agrupación a la fama y el estrellato regional. Luego de agotar espectáculos durante años en todo el continente y editar seis discos, Cerati tuvo su primer experimento solista con Amor Amarillo (1993).

Tras el regreso del grupo para grabar el que sería su último LP, Sueño Stereo, el frontman emprendió el camino en solitario de manera más decidida. Las obras que surgieron de ese proceso están entre los discos más populares y los más vanguardistas del rock nacional: Ahí Vamos (2006), Fuerza Natural (2009), Bocanada (1999) y Siempre es Hoy (2002). La exitosa carrera del músico terminó de manera abrupta el 15 de mayo de 2010, cuando un ACV tras un concierto en Caracas lo dejó en coma. Luego de su traslado a la Argentina, se mantuvo en ese estado hasta que murió el 4 de septiembre de 2014.

Efemérides del 11 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1944 – Nace el cantante argentino Nito Mores.

1950 – Nace el cofundador de la compañía Apple Steve Wozniak.

1956 – Muere el pintor estadounidense Jackson Pollock, representante del expresionismo abstracto.

Away from the Easel, mural de Jackson Pollock que se exhibe en el Museo Guggenheim Gentileza Guggenheim

1959 – Nace el músico argentino Gustavo Cerati .

1965 – Nace el jugador y entrenador de hockey sobre césped argentino Sergio Vigil.

1978 – Nace el futbolista argentino Lucas Ayala.

1983 – Nace el actor australiano Chris Hemsworth.

1989 – Nace Úrsula Corberó, actriz española.