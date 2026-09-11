Efemérides del 11 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
En la jornada se celebra el Día del Maestro, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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Las efemérides del 11 de septiembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, entre los que se destaca el festejo por el Día del Maestro.
La fecha, que supone un día de descanso para los docentes, personal administrativo y alumnos de las escuelas primarias, se referencia en el día de 1888 en que murió Domingo Faustino Sarmiento, expresidente de la Nación entre 1868 y 1874, considerado uno de los principales impulsores de la educación en la Argentina. El dirigente sanjuanino destinó su vida política a fortalecer la enseñanza en el país, a través de diferentes acciones como la inauguración de nuevas escuelas y la difusión de la educación pública, universal y laica, abierta tanto para hombres como para mujeres, que finalmente sería consagrada en la ley 1420 de 1884.
Efemérides del 11 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1888 – Muere Domingo Faustino Sarmiento en Asunción del Paraguay.
- 1910 – Se funda la Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos, que en 1933 se constituye como Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina).
- 1910 – Nace el escritor argentino Manuel Mujica Láinez, también periodista y crítico de arte.
- 1940 – Nace el cineasta Brian de Palma.
- 1945 – Nace el exfutbolista alemán Franz Beckenbauer, ahora director técnico.
- 1965 – Nace el actor y humorista argentino Pablo Granados.
- 1965 – Nace el DJ, músico y productor estadounidense Moby.
- 1973 – Pinochet encabeza el alzamiento militar en Chile que culmina con la muerte del presidente Salvador Allende.
- 1987 – Muere el músico jamaiquino Peter Tosh.
- 2001 – Se estrellan dos aviones contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York y un tercero contra el Pentágono en Washington. Se da el mayor atentado terrorista realizado dentro de los Estados Unidos.
- 2016 – Muere el escritor y dramaturgo argentino Dalmiro Sáenz.
- 2018 – Muere el músico y cantor de tango argentino Horacio Molina.
- 2024 - Muere Alberto Fujimori.
- Se celebra el Día del Maestro en Argentina, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.
- Se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios.
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