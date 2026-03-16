Las efemérides del 16 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que cumple 88 años Carlos Salvador Bilardo.

Apodado “El Doctor” por su título de médico, se trata del exjugador y director técnico de fútbol que, entre otros títulos, ganó la Copa del Mundo como entrenador de la Selección Argentina. A nivel clubes, su carrera dentro de la cancha está asociada a equipos como San Lorenzo ―donde debutó en 1958― y Estudiantes de la Plata, en el que fue uno de los protagonistas de la histórica consecución del Campeonato Metropolitano de 1967, las Copas Libertadores de 1968, 1969 y 1970, así como el campeonato del mundo ante el Manchester United en 1968. Como entrenador llevó al “Pincharrata” a obtener un nuevo título de Primera División en 1982, y se retiró dirigiendo a este mismo club en 2004.

Entre 1982 y 1990 fue el entrenador de la selección nacional, en cuya historia grande ingresó al consagrarse campeón del mundo en el Mundial de México 1986 (el segundo título en esta competición para nuestro país) y el subcampeonato en Italia 1990.

Luego de su retiro, fue analista deportivo en distintas cadenas televisivas y tuvo un paso por la función pública como Secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2008. Ese mismo año, comenzó a trabajar en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde fue director de selecciones nacionales hasta 2014.

Desde 2018 transita un diagnóstico del síndrome de Hakim-Adams: una enfermedad neurodegenerativa relacionada principalmente con la progresión de la edad. Actualmente, vive en una residencia para adultos mayores en Almagro.

Efemérides del 16 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1190 - Se produce la Masacre de York, una de las peores persecuciones contra la comunidad judía de toda la Edad Media.

1812 – Mariano Moreno inaugura en Buenos Aires la Biblioteca Pública, hoy conocida como la Biblioteca Nacional. Se trató de la primera en América.

1911 – Nace el médico y criminal nazi Josef Mengele.

1926 – Nace Jerry Lewis, cómico estadounidense.

1940 – Muere Selma Lagerlof, primera mujer Premio Nobel de Literatura.

1945 – Segunda Guerra Mundial: los japoneses se rinden en Iwo Jima.

1948 – Nace Carlos Bilardo, médico, futbolista y técnico de fútbol.

1949 – Nace Sergio Denis, cantautor argentino.