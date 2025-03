La cita de novios que compartieron Griselda Siciliani y Luciano Castro: besos, mimos y mucho amor

A nueve meses de hacer pública su relación, Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron que su noviazgo marcha “viento en popa”. Si bien en los últimos meses estuvieron envueltos en polémicas relacionadas con Sabrina Rojas, expareja de él y madre de sus dos hijos menores, ambos se ocuparon de reafirmar que estaban juntos, felices y, sobre todo, muy enamorados. Esta semana compartieron con sus seguidores de Instagram la cena romántica de la que disfrutaron en un restaurante porteño.

En mayo, Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron públicamente que estaban en pareja Agencias

El origen de la historia de amor entre Griselda Siciliani y Luciano Castro se remonta a 2007. En ese entonces ella trabajaba en Patito Feo y él en Lalola, y tuvieron un breve romance que salió a la luz recién varios años después, cuando ya no estaban juntos. La profesión los volvió a reunir en 2015, cuando fueron convocados para protagonizar el videoclip de la canción “Fue tan bueno” del grupo La Franela. En ese momento cada uno estaba por su lado: ella era novia de Adrián Suar, padre de su hija Margarita, y él mantenía una relación con Sabrina Rojas, madre de sus dos hijos menores, Esperanza y Fausto.

En abril de 2024, Siciliani y Castro se reencontraron en el cumpleaños de una amiga en común, la actriz Carla Peterson, y decidieron volver a apostar por su amor. Tras blanquear su relación, los actores no dejaron de compartir posteos románticos en las redes y, en ocasiones, hasta dieron detalles de su romance. Esta semana, en tanto, organizaron una salida romántica y decidieron hacerla pública. La actriz subió a sus historias de Instagram un video en el que se la pudo ver muy acaramelada con su novio.

Esta semana Luciano Castro y Griselda Siciliani disfrutaron de una salida de novios (Foto: Captura de video / Instagram @griseldasiciliani)

Aunque no se pudo escuchar qué decía ella, él no escatimó en mimos y le dio besos en la mejilla. “Comiendo rico”, comentó Siciliani y dio cuenta de que cenaron en el restaurante Elena, dentro del hotel Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, los enamorados reafirmaron que siguen justos y felices.

Si bien los actores prefieren resguardar la privacidad de su relación, en algunas entrevistas se animaron a contar detalles sobre su vínculo. En febrero, en el marco del estreno de la segunda temporada de la serie Envidiosa (Netflix), Griselda Siciliani estuvo en el programa de streaming Sería increíble (Olga) y habló de su noviazgo con Castro. “¿Nunca fuiste celosa en el amor? ¿O es de ahora?“, le preguntó Nati Jota. ”¿Qué? ¿Celos de que voy a tener? ¿Que gar*** con alguien? No me importa nada“, retrucó la actriz, sin filtro.

Griselda Siciliani habló de su relación con Luciano Castro

En este sentido, y luego de que Giriselda asegurara que no es una persona celosa, abordaron el tema de “espiar” el celular ajeno. Damián Betular dijo que nunca chequearía un teléfono y tampoco buscaría saber la contraseña para desbloquearlo, momento en que Siciliani aprovechó para acotar: “¡Por favor! Antes me tenés que matar“.

“Cuando Luciano tiene el teléfono y empieza a poner la contraseña, yo ya estoy en la cocina. No quiero ni ver”, advirtió la protagonista de Envidiosa. “Porque además lo pienso de mí también. Me llegás a tocar el teléfono, me llegás a preguntar con quién me encontré o tomé un café, no me parece... ‘dale bol***, salí de acá’“, continuó Siciliani. No obstante, aclaró que con Castro no tienen una relación abierta.

