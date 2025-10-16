Efemérides del 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este jueves incluyen el Día Mundial de la Alimentación, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
- 3 minutos de lectura'
Las efemérides del 16 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en el que se celebra el Día Mundial de la Alimentación.
La fecha de esta jornada coincide con el aniversario de fundación del organismo que la impulsó en 1979: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se trata de una jornada centrada en los objetivos de combatir y erradicar el hambre, la desnutrición y la falta de acceso a alimentos a lo largo de todo el mundo. Desde hace años la FAO propone una consigna que brinda las claves a tener en cuenta en cada celebración. Este organismo sostiene que “millones de personas en todo el mundo no pueden permitirse una alimentación sana, lo que las pone en alto riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición”.
Efemérides del 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1793 – Muere ejecutada María Antonieta de Austria.
- 1854 – Nace el escritor, poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, autor de obras como El retrato de Dorian Gray y El príncipe feliz y otros cuentos.
- 1888 – Nace el dramaturgo estadounidense Eugene O’Neill, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1936.
- 1906 – Nace el cineasta argentino León Klimovsky.
- 1918 – Nace en la Argelia francesa el filósofo Louis Althusser.
- 1947 – Nace el músico estadounidense Bob Weir, integrante de la banda Grateful Dead.
- 1947 – Nace el cineasta estadounidense David Zucker.
- 1950 – Nace la actriz argentina Mónica Galán.
- 1951 – Nace el periodista y conductor argentino Oscar González Oro.
- 1956 – Muere Jules Rimet, presidente de FIFA entre 1921 y 1954 y creador de la Copa Mundial de Fútbol.
- 1958 – Nace el actor estadounidense Tim Robbins.
- 1959 – Muere el militar y político estadounidense George Marshall, impulsor del Plan Marshall.
- 1961 – Nace el periodista y presentador argentino Jorge Rial.
- 1962 – Nace en Australia Michael Peter Balzary, más conocido como Flea, bajista de la agrupación Red Hot Chili Peppers.
- 1974 – Nace el actor y humorista argentino Martín Bossi.
- 1977 – Nace el cantautor estadounidense John Mayer.
- 1978 – El cardenal polaco Karol Wojtyła es elegido como papa en la Ciudad del Vaticano. Adopta el nombre de Juan Pablo II.
- 1986 – Nace el futbolista argentino Franco Armani.
- 1991 – Nace la cantante y actriz argentina Vera Spinetta.
- 2004 – Con 17 años, Lionel Messi tiene su debut oficial en el Barcelona.
- 2024 - Muere el cantante Liam Payne en la Argentina.
- Se celebra el Día Mundial de la Alimentación.
- Se celebra el Día Mundial del Anestesiólogo.
- Se celebra el Día Internacional del Jefe.
