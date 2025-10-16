Las efemérides del 16 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en el que se celebra el Día Mundial de la Alimentación.

La fecha de esta jornada coincide con el aniversario de fundación del organismo que la impulsó en 1979: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se trata de una jornada centrada en los objetivos de combatir y erradicar el hambre, la desnutrición y la falta de acceso a alimentos a lo largo de todo el mundo. Desde hace años la FAO propone una consigna que brinda las claves a tener en cuenta en cada celebración. Este organismo sostiene que “millones de personas en todo el mundo no pueden permitirse una alimentación sana, lo que las pone en alto riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición”.

El Día Mundial de la Alimentación se celebra todos los 16 de octubre, fecha de fundación de la FAO en 1979 GETTY IMAGES

Efemérides del 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1793 – Muere ejecutada María Antonieta de Austria.

1854 – Nace el escritor, poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde , autor de obras como El retrato de Dorian Gray y El príncipe feliz y otros cuentos.

autor de obras como y 1888 – Nace el dramaturgo estadounidense Eugene O’Neill, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1936.

ganador del Premio Nobel de Literatura en 1936. 1906 – Nace el cineasta argentino León Klimovsky.

1918 – Nace en la Argelia francesa el filósofo Louis Althusser.

1947 – Nace el músico estadounidense Bob Weir, integrante de la banda Grateful Dead.