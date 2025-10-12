El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también conocido como el Día de la Raza, se celebra cada 12 de octubre en la Argentina, con el objetivo de celebrar las diferentes tradiciones, valores y costumbres de los pueblos originarios del país, que conforman una herramienta esencial para la identidad nacional.

De acuerdo a la resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial este 2025, el feriado del 12 de octubre se trasladó al viernes 10, lo que dio lugar a un fin de semana largo de tres días en nuestro país.

En la Argentina hay un fin de semana largo tras el traslado del feriado del 12 de octubre Mauro V. Rizzi� - LA NACION

¿Por qué se celebra hoy el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en la Argentina?

El origen de esta fecha refiere a 1492, cuando Cristóbal Colón comenzó su expedición por el océano Atlántico con el fin de llegar a India. Se trataba de un conjunto de tres navíos, también las carabelas Santa María, Niña y Pinta. Los barcos partieron desde el Puerto de Palos en España y el 12 de octubre de ese mismo año, el marino Rodrigo de Triana ―quien pertenecía a la tripulación a bordo de La Pinta― fue el primero en anunciar tierra a la vista. De esta manera, esta carabela arribó a la Isla de Guanahani, territorio en el archipiélago de las Bahamas que actualmente pertenece a San Salvador. A pesar de que los reyes de España habían garantizado un pago de 10.000 maravedís a quien avistara tierra, fue Colón quien se atribuyó este logro, debido a que había anotado la visualización de la isla en su diario horas antes.

El 4 de octubre de 1917, el presidente Hipólito Yrigoyen decretó este feriado nacional, en recuerdo al día en el que Cristóbal Colón llegó a América. La fecha buscaba recordar como el comienzo de la exploración del nuevo continente. Sin embargo, con los años surgieron varios cuestionamientos a su denominación y sentido.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural recuerda la llegada de Colón a América (Wikimedia Commons/L. Prang & Co., Boston) Library of Congress

Antes, el 12 de octubre se denominaba como el “Día de la Raza”, en honor a uno de los acontecimientos más relevantes de la historia. Sin embargo, con el pasar de los años cada país comenzó a reflexionar y cuestionar cuál era el verdadero significado de esta jornada para cada región. Es así, que se decidió modificar esta iniciativa, con el fin de destacar la identidad autóctona del territorio. Este cambio busca resaltar la existencia previa de los pueblos originarios, su historia, tradiciones y costumbres, con el objetivo de defender su cultura y promover el orgullo y respeto por esta misma.

En 2010, la entonces presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1584/2010, que cambió el nombre de “Día de la Raza” a “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

De todos modos, la administración del presidente Javier Milei volvió a referirse a esa fecha como el “Día de la Raza”, pese a que desde 2010 se le dice Día del Respeto a la Diversidad Cultural. No fue a partir de un anuncio oficial, pero si finalmente el Ejecutivo decidiera retomar esta denominación que se dejó de usar, implicaría dar marcha atrás con el decreto 1584/10.

Efemérides Día Del Respeto A La Diversidad Cultural (12 De Octubre) - Canal Encuentro

En Latinoamérica, diferentes países cuentan con sus propias denominaciones para el 12 de octubre. En Perú se llama “Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural” y en Venezuela, el “Día de la Resistencia Indígena”. Bolivia, por su parte, celebra el “Día de la Descolonización”, mientras que México lo nombra como “Día de la Nación Pluricultural”.