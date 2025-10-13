Hoy, 13 de octubre, es el Día del Psicólogo en Argentina, una efeméride que busca homenajear a los profesionales de una tarea fundamental para cuidar la salud mental de las personas. Esta fecha fue elegida en memoria al Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, llevado a cabo en la ciudad de Córdoba en 1974. La Confederación de Psicólogos de la República Argentina (CoPRA) fue quien organizó esta jornada que marcó un antes y después en esta disciplina.

Este encuentro tuvo como objetivo luchar por los derechos de estos trabajadores, establecer criterios profesionales y los intereses y necesidades del sector. En 1977, este organismo se transformó en la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA).

La terapia es una opción que muchas personas eligen Shutterstock - Shutterstock

¿Por qué se celebra hoy el Día del Psicólogo?

El origen de esta fecha en el calendario recuerda el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, llevado a cabo en la provincia de Córdoba entre el 11 y el 13 de octubre de 1974. La Confederación de Psicólogos de la República Argentina (Copra) fue la encargada de organizar estas jornadas, con el objetivo de debatir acerca de diferentes problemáticas, dudas e intereses.

Una de las principales ideas que se abordaron fue diferenciar la identidad profesional entre los psicólogos y médicos. Es así que se declaró el 13 de octubre como el Día del Psicólogo con el fin de brindar mayor reconocimiento a esta profesión.

La psicología es muy importante Shutterstock

Día del Psicólogo: los mejores chistes para homenajear la profesión

El Día Nacional del Psicólogo invita a celebrar esta profesión y rendir homenaje a quienes dedican su labor en la investigación y desarrollo de esta vocación. A continuación, chistes para festejar esta profesión en su día.

Consulta y déficit de atención

Un paciente ingresa a la habitación y explica:

- Vengo porque últimamente tengo problemas de atención.

El psicólogo, entonces, le pregunta: ¿desde cuándo nota eso?

- ¿Desde cuándo noto qué?

Bombilla

¿Cuántos psicoterapeutas se necesitan para cambiar una bombilla?

Solo uno, siempre que la bombilla quiera cambiar.

Psicólogos: los mejores chistes en su día mojo cp - Shutterstock

Invisible

El recepcionista le dice al psicólogo:

- Doctor, aquí hay un paciente que dice ser invisible.

- Decile que no puedo verlo en este momento.

Shopping

Paciente: Cuando estoy mal voy de compras.

Psicólogo: ¿Para vestir a sus problemas?

Sufrimiento

A veces sufro porque solo me hablás cuando te sentís mal. Luego recuerdo que soy tu psicólogo y se me pasa.