El motivo de la celebración reside en una fecha crucial para el progreso de la profesión en la Argentina, la cual estableció un precedente y cimentó su evolución
Hoy, 13 de octubre, es el Día del Psicólogo en Argentina, una efeméride que busca homenajear a los profesionales de una tarea fundamental para cuidar la salud mental de las personas. Esta fecha fue elegida en memoria al Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, llevado a cabo en la ciudad de Córdoba en 1974. La Confederación de Psicólogos de la República Argentina (CoPRA) fue quien organizó esta jornada que marcó un antes y después en esta disciplina.
Este encuentro tuvo como objetivo luchar por los derechos de estos trabajadores, establecer criterios profesionales y los intereses y necesidades del sector. En 1977, este organismo se transformó en la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA).
El origen de esta fecha en el calendario recuerda el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, llevado a cabo en la provincia de Córdoba entre el 11 y el 13 de octubre de 1974. La Confederación de Psicólogos de la República Argentina (Copra) fue la encargada de organizar estas jornadas, con el objetivo de debatir acerca de diferentes problemáticas, dudas e intereses.
Una de las principales ideas que se abordaron fue diferenciar la identidad profesional entre los psicólogos y médicos. Es así que se declaró el 13 de octubre como el Día del Psicólogo con el fin de brindar mayor reconocimiento a esta profesión.
Día del Psicólogo: los mejores chistes para homenajear la profesión
El Día Nacional del Psicólogo invita a celebrar esta profesión y rendir homenaje a quienes dedican su labor en la investigación y desarrollo de esta vocación. A continuación, chistes para festejar esta profesión en su día.
Consulta y déficit de atención
Un paciente ingresa a la habitación y explica:
- Vengo porque últimamente tengo problemas de atención.
El psicólogo, entonces, le pregunta: ¿desde cuándo nota eso?
- ¿Desde cuándo noto qué?
Bombilla
¿Cuántos psicoterapeutas se necesitan para cambiar una bombilla?
Solo uno, siempre que la bombilla quiera cambiar.
Invisible
El recepcionista le dice al psicólogo:
- Doctor, aquí hay un paciente que dice ser invisible.
- Decile que no puedo verlo en este momento.
Shopping
Paciente: Cuando estoy mal voy de compras.
Psicólogo: ¿Para vestir a sus problemas?
Sufrimiento
A veces sufro porque solo me hablás cuando te sentís mal. Luego recuerdo que soy tu psicólogo y se me pasa.
