Las efemérides del 18 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, sábado en el que se conmemora el Día Internacional de los Monumentos y Sitios.

Es una fecha que se estableció en 1984 por iniciativa del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos). Esta contó con el aval de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La jornada busca concientizar sobre la importancia de preservar, estudiar y conocer la infinidad de sitios y monumentos en el mundo y, de esa forma, de resaltar su significado e historia.

La Convención del Patrimonio Mundial aboga por la preservación de los bienes cultuales en todo el mundo por entender que preservan la memoria de los pueblos Diego Grandi - Shutterstock

Estos valores van en el mismo sentido que la Convención del Patrimonio Mundial del organismo, que establece que la desaparición, daño o deterioro de estos bienes genera un empobrecimiento del patrimonio de todos los pueblos del mundo. De acuerdo a la Unesco, cada uno de estos lugares posee una riqueza cultural que debe ser protegida, ya que los monumentos funcionan como símbolos de la memoria, los valores y las reflexiones que han atravesado a la humanidad.

Efemérides del 18 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

506 – El Papa Julio II coloca la primera piedra de la Basílica San Pedro, en Roma. En la actualidad, es la construcción religiosa más importante para la Iglesia Católica.

1897 - Comienza a funcionar la Universidad de La Plata en la capital bonaerense. Esto sucede con la apertura de las facultades de Derecho, de Ciencias Físico Matemáticas y de Química, además de una Escuela de Parteras.

1902 – El tenor italiano Enrico Caruso se convierte en uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono: un sistema de grabación y reproducción de sonido que utilizaba un disco plano para su funcionamiento.

1906 – Un terremoto de 7,9 grados y un incendio posterior azotan la ciudad de San Francisco. Esto deja más de 10.000 muertos y aproximadamente 300.000 personas quedan sin hogar.

1938 – El primer buque escuela moderno argentino, ARA Presidente Sarmiento, comienza su último viaje de formación naval.

1940 – Nace Luis Brandoni, reconocido actor y político argentino, quien ganó cuatro premios Martín Fierro por su labor en cine y televisión.

Como nacio la relacion entre Brandoni y Robert De Niro