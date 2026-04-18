Efemérides del 18 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?
Este sábado es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, entre otros eventos asociados a la fecha
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Las efemérides del 18 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, sábado en el que se conmemora el Día Internacional de los Monumentos y Sitios.
Es una fecha que se estableció en 1984 por iniciativa del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos). Esta contó con el aval de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La jornada busca concientizar sobre la importancia de preservar, estudiar y conocer la infinidad de sitios y monumentos en el mundo y, de esa forma, de resaltar su significado e historia.
Estos valores van en el mismo sentido que la Convención del Patrimonio Mundial del organismo, que establece que la desaparición, daño o deterioro de estos bienes genera un empobrecimiento del patrimonio de todos los pueblos del mundo. De acuerdo a la Unesco, cada uno de estos lugares posee una riqueza cultural que debe ser protegida, ya que los monumentos funcionan como símbolos de la memoria, los valores y las reflexiones que han atravesado a la humanidad.
Efemérides del 18 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?
- 506 – El Papa Julio II coloca la primera piedra de la Basílica San Pedro, en Roma. En la actualidad, es la construcción religiosa más importante para la Iglesia Católica.
- 1897 - Comienza a funcionar la Universidad de La Plata en la capital bonaerense. Esto sucede con la apertura de las facultades de Derecho, de Ciencias Físico Matemáticas y de Química, además de una Escuela de Parteras.
- 1902 – El tenor italiano Enrico Caruso se convierte en uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono: un sistema de grabación y reproducción de sonido que utilizaba un disco plano para su funcionamiento.
- 1906 – Un terremoto de 7,9 grados y un incendio posterior azotan la ciudad de San Francisco. Esto deja más de 10.000 muertos y aproximadamente 300.000 personas quedan sin hogar.
- 1938 – El primer buque escuela moderno argentino, ARA Presidente Sarmiento, comienza su último viaje de formación naval.
- 1940 – Nace Luis Brandoni, reconocido actor y político argentino, quien ganó cuatro premios Martín Fierro por su labor en cine y televisión.
- 1946 – Se reúne por primera vez el Tribunal Internacional de Justicia en la Haya. Se trata del primer ente judicial de la Organización de las Naciones Unidas, y está encargado de decidir las controversias jurídicas entre Estados.
- 1947 – Nace James Woods, actor estadounidense nominado dos veces a los premios Óscar y ganador de tres premios Emmy.
- 1955 – Muere el físico alemán Albert Einstein, con 76 años. Es el autor de la Teoría de la Relatividad Especial, recibió un Premio Nobel en 1921 y es considerado el científico más importante del siglo XX.
- 1976 – Nace Rodrigo de la Serna, actor y músico argentino.
- 1980 – Zimbabwe, antigua colonia británica y luego República de Rhodesia, fue declarado un país independiente en la Commonwealth británica.
- 1983 – Se proclama el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, aprobado por la Asamblea General de la Unesco.
- 1995 – Muere el expresidente Arturo Frondizi, fundador del Movimiento de Intransigencia y Renovación dentro de la Unión Cívica Radical, del cual se separó en 1957.
- Se celebra el Día Mundial del Radioaficionado.
- Se celebra el Día de la Bicicleta.
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