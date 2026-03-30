La comida callejera que se volvió emblema cultural: 6 lugares para comer versiones clásicas y de autor en Buenos Aires

El Día del Taco se celebra cada 31 de marzo en México. La fecha pone en primer plano a uno de los alimentos más tradicionales, variados y populares del país, una preparación que condensa sabores muy reconocibles de su cocina: tortilla, carne, limón y salsas hechas con jitomate, cebolla, ajo, cilantro y chiles frescos o secos.

Lejos de ser una moda reciente, el taco aparece en el sitio oficial Gobierno de México como una comida de raíz antigua. Su origen se remonta a la época prehispánica y se lo describe como una forma práctica de comer y también de trasladar los alimentos: la tortilla funcionaba a la vez como plato, cuchara y comida. Esa centralidad explica por qué el 31 de marzo se volvió una fecha de homenaje a una preparación que resume buena parte de la identidad culinaria mexicana.

El martes 31 de marzo desde las 19 en Sifón habrá un pop up a cargo del chef Jesús Cabrera, con tacos de suadero, lengua enchipotlada y birria de gírgolas Gentileza/Sifón

Qué dice el sitio oficial de México sobre el taco

Uno de los puntos que subraya el Gobierno de México es que la tortilla nunca puede faltar. La base del taco es el maíz, un alimento estructural en la cultura gastronómica del país, y la preparación misma combina procesos milenarios como la nixtamalización, por la cual el grano se transforma en masa. El artículo oficial también remarca la amplitud de variantes: hay tacos de cerdo, de vaca, de guisado y de mariscos y pescados, además de tortillas de maíz blanco, azul o amarillo según la región.

Ese recorrido también ayuda a entender por qué el taco trascendió fronteras. En la lectura oficial, no se trata solo de un plato popular, sino de una síntesis de historia, técnica e identidad: desde el cultivo del maíz hasta la mesa, pasando por ingredientes, salsas, texturas y costumbres que cambian de una zona a otra, pero conservan una misma lógica de base.

Seis propuestas para celebrar el Día del Taco en Buenos Aires

Con chuleta ahumada, chicharrón y frijoles en Caballito

En Ronconcon, los tacos se preparan con tortillas de maíz nixtamalizado y un relleno que combina entraña marinada, chuleta ahumada, chicharrón, frijoles, cebolla morada, cilantro y lima.

Tacos de entraña marinada, chuleta ahumada, frijoles, salsa macha, chicharrón, cebolla morada, cilantro, lima Gentileza/Ronconcon

La salsa macha, de picor medio-alto, elaborada a base de chiles, aceite, ajo, maní y sésamo, que suma profundidad y carácter, se sirve aparte para regular la intensidad de cada bocado. La barra sugiere acompañarlos con el Gimlet Caribe, un cóctel con gin, flor de Jamaica, lima y cilantro. ¿Dónde? Beauchef 527, Caballito. Instagram: @ronconcon.ba

Una noche de pop up mexicano en Chacarita

En Sifón Sodería, el martes 31 de marzo desde las 19 habrá un pop up a cargo del chef Jesús Cabrera, con tacos de suadero, lengua enchipotlada y birria de gírgolas (todos a $20.000). También habrá quesadillas de chorizo de Madre Rojas y de hongos ($18.000), junto con bebidas como cerveza ($6000), michelada ($8000), margarita ($10.000) y paloma con soda ($10.000).

En Sifón el martes 31 de marzo desde las 19 habrá un pop up a cargo del chef Jesús Cabrera, con tacos de suadero, lengua enchipotlada y birria de gírgolas Gentileza/Sifón

La propuesta se completa con DJ set y, además, la casa mantiene en carta sus taquitos de carne servidos con crema ácida, pico de gallo, jalapeño y cilantro. ¿Dónde? Jorge Newbery 3881, Chacarita. Instagram: @sifon.soderia

Tacos de alambre, panceta y hongos trufados

En Barragán Cantina & Café, la oferta se mueve entre el día y la noche. Entre las opciones aparecen el trío de tacos de alambre, con carne de res, chimi mexicano, cebolla morada, cilantro y lima; el trío de tacos de panceta, con panceta macerada en miel, criolla de mango, mayo picosa, cremita de maíz y cilantro; y los tacos de hongos trufados, servidos en tortilla de maíz con cremita de cajú y ajo asado, más puerros fritos.

Trío de tacos de alambre, con carne de res, chimi mexicano, cebolla morada, cilantro y lima Gentileza/Barragán

La sede de Chacarita suma además una propuesta nocturna de cantina mexicana con platos de autor, cócteles y ambientación más íntima. ¿Dónde? Roseti 177, Chacarita. Otras sedes: Cabrera 3697, Palermo; Nicasio Oroño 1195, Caballito; Superí 4031, Saavedra. Instagram: @barragan_cantina / @barragan.cafe

Una versión crocante con masa de wantán y tartar

En Barra Chalaca, la celebración puede tomar otro camino con los wantacos, una reversión del taco tradicional en la que la masa de wantán frita envuelve un tartar de trucha con salsas sriracha, mae ploy y togarashi.

Los wantacos, una reversión del taco tradicional en la que la masa de wantán frita envuelve un tartar de trucha con salsas sriracha, mae ploy y togarashi Gentileza/Barra Chalaca

Se suman guacamole, lechuga, verdeo y lima para equilibrar frescura y picor. La porción trae tres unidades y puede acompañarse con el Matapena, la bebida de la casa a base de hierbaluisa, manzanilla, ananá y gin o pisco. ¿Dónde? Arévalo 1392, Palermo; Bulnes 2579, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano. Instagram: @barrachalacaarg

De pollo asado, hierbas y tzatziki

En Punto Mona, el taco de pollo asado figura entre los destacados de la sección de platos calientes. Se presenta en pan chato estilo tortilla y se completa con hierbas frescas y un tzatziki elaborado con pepino inglés, yogur griego, ajo, limón, menta, sal y pimienta negra.

En Punto Mona el taco de pollo asado figura entre los destacados de la sección de platos calientes Gentileza/Punto Monta

El resultado busca un equilibrio entre untuosidad, frescura y notas herbales, en sintonía con la propuesta general del bar creado por Mona Gallosi en una exfábrica reciclada. ¿Dónde? Fraga 93, Chacarita. Instagram: @puntomona.bar



