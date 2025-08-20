Efemérides del 20 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 20 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Mundial de la Papa Frita.

La fecha honra un alimento que en rigor proviene de la zona andina de Sudamérica, especialmente Bolivia y Perú, donde el tubérculo se consume desde hace más de 7000 años. Pero la papa frita en su forma más conocida en el mundo occidental, a bastones, surgió en Europa, donde este alimento llegó luego de la conquista de América. En particular, Bélgica y Francia polemizan por cuál fue la cuna de la papa frita, aunque lo que es indudable en este día es que es una de las comidas más populares de todo el mundo, con infinidad de variantes que surgen de freír la papa.

Las papas fritas fueron preparadas por primera vez en Europa, aunque Bélgica y Francia discuten su autoría Instagram El Palacio de la Papa Frita

Efemérides del 20 de agosto: ¿qué más pasó un día como hoy?

1890 – Nace el escritor estadounidense H. P. Lovecraft, reconocido por sus historias de terror.

1901 – Nace Salvatore Quasimodo, poeta italiano ganador del premio Nobel de Literatura.

1914 – Muere el papa Pío X.

1915 – Muere el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich, ganador del premio Nobel y reconocido por sus estudios sobre el sistema inmune y el método de tratamiento contra la sífilis.

1917 – Muere Adolf Von Baeyer, químico alemán ganador del premio Nobel.

1920 – La estación 8MK de Detroit, Estados Unidos, emite por primera vez noticias radiofónicas.

1940 – El exiliado dirigente marxista León Trotsky (Lev Davídovich Bronstein), uno de los líderes de la Revolución Rusa de 1917, sufre un atentado en su casa del distrito de Coyoacán de Ciudad de México que le costaría la vida un día después.

1948 – Nace Robert Plant, cantante británico de la banda Led Zeppelin.

1965 – Nace el payaso argentino Fabián Gómez, conocido como “Piñón Fijo”.

1974 – Nace la actriz estadounidense Amy Adams.

1976 – En un camino de tierra vecino al ramal Pilar de la ruta Panamericana, aparecen los cadáveres dinamitados de 20 varones y 10 mujeres, todos jóvenes que habían estado detenidos en un centro clandestino de la Policía Federal. Tres expolicías federales fueron condenados en 2008 por la llamada Masacre de Fátima.

1977 – Nace el jugador argentino de rugby Felipe Contepomi.

1977 – La NASA lanza la sonda espacial Voyager 2.

1983 – Nace el actor británico Andrew Garfield.

1992 – Nace la actriz y cantante estadounidense Demi Lovato.

2008 – 154 personas mueren en un accidente en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, en un avión que había despegado pocos segundos atrás.

2012 – Muere el cineasta británico Tony Scott, director de Top Gun.