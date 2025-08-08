Día del gato: por qué algunos siguen más a unas personas que a otras

Cada 8 de agosto se conmemora el Día del Gato, una fecha establecida por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) con el objetivo de concientizar sobre los derechos de estos animales. Los felinos domésticos, compañeros silenciosos y enigmáticos, plantean interrogantes constantes a sus dueños. Existe una razón por la cual algunos gatos parecen mostrar más afecto hacia ciertas personas y no hacia otras. Hay factores que determinan esta preferencia.

Cómo y por qué los gatos eligen a las personas

¿Por qué algunos gatos eligen a una persona en particular?

Contrario a la creencia popular, los gatos son seres sociales que disfrutan de la interacción, aunque son muy selectivos. No se trata de una cuestión de personalidad, sino de factores externos que les resultan agradables. Los gatos tienen una gran capacidad para captar los pequeños gestos y son sensibles a la tensión, el tono de voz y la forma en que se manejan los objetos.

Conviven con humanos desde hace 12.000 años y aprendieron a interpretar sus comportamientos. Pueden diferenciar entre distintos tipos de personas y recordar a aquellas que fueron agresivas con ellos. Por eso, seleccionan cuidadosamente con quién desean pasar su tiempo. Según el portal The Dog People, los gatos suelen sentirse atraídos por quienes les transmiten seguridad y calma.

Los gatos pueden diferenciar entre distintos tipos de personas Shutterstock

Las señales que revelan la preferencia de un gato

La veterinaria Molly DeVoss, fundadora de Cat Behavior Solutions, elaboró una guía para reconocer las señales que indican cuándo un gato prefiere a una persona en particular:

Golpecitos con la cabeza: Si tu gato choca su cabeza contra tus manos, piernas o brazos, es su manera de mostrar que quiere estar cerca tuyo.

Si tu gato choca su cabeza contra tus manos, piernas o brazos, es su manera de mostrar que quiere estar cerca tuyo. Marcado de olor: Los felinos poseen glándulas odoríferas distribuidas por su cuerpo. Al frotarse contra tus piernas o pies, crean un olor compartido que fortalece el vínculo entre ustedes.

Los felinos poseen glándulas odoríferas distribuidas por su cuerpo. Al frotarse contra tus piernas o pies, crean un olor compartido que fortalece el vínculo entre ustedes. Acicalamiento: Cuando tu gato lame tu cara o cabello, significa que expresa afecto y confianza.

Cuando tu gato lame tu cara o cabello, significa que expresa afecto y confianza. Frotar los dientes: Algunos gatos prefieren dejar su marca al frotar su boca y saliva en su persona favorita, o mordiéndola suavemente.

Algunos gatos prefieren dejar su marca al frotar su boca y saliva en su persona favorita, o mordiéndola suavemente. Regalos sorpresa: Es común que algunos felinos lleven juguetes u otros pequeños “regalos” a quienes más aprecian, como una forma de agradecer por el cariño y los cuidados recibidos.

Es común que algunos felinos lleven juguetes u otros pequeños “regalos” a quienes más aprecian, como una forma de agradecer por el cariño y los cuidados recibidos. Rodar sobre el suelo: Si un gato se tira panza arriba y da vueltas, está mostrando su lado más vulnerable, lo que indica una gran confianza.

Si un gato se tira panza arriba y da vueltas, está mostrando su lado más vulnerable, lo que indica una gran confianza. Compañía constante: Si tu mascota te sigue por toda la casa o duerme a tu lado, es una clara señal de que te eligió como su persona favorita y no quiere separarse de vos.

8 curiosidades sobre los gatos naranjas

Los gatos prefieren entornos tranquilos, rutinas predecibles y un lenguaje corporal amigable. Por ello, suelen inclinarse por familiares cercanos o amigos que les brinden seguridad y estabilidad en lugar de desconocidos.

Otras fechas que celebran el día del gato

Además del Día Internacional del Gato, celebrado hoy 8 de agosto, también se conmemora el 20 de febrero en honor a Socks, el gato de la familia Clinton, y el 29 de octubre, promovido en Estados Unidos para fomentar la adopción y el cuidado responsable de los gatos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.