Las efemérides del 20 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra el Día Internacional del Chef.

La celebración fue impulsada por la Asociación Mundial Culinaria (WACS, por su nombre en inglés, World Association of Chefs Societies) en 2004, como una manera de homenajear el trabajo de cada uno de los jefes de cocina, o chef según la palabra francesa que significa jefe, que se encargan de supervisar la preparación y cocción de platos en todo el mundo. La WACS es una institución que se define como “una red global dinámica” compuesta por más de 100 asociaciones de estos profesionales de la gastronomía de todo el mundo. Según el último ranking de la organización The Best Chef, elaborado el año pasado, hay tres argentinos entre los mejores 100 chefs del planeta, aunque todos cocinan en el exterior: Mauro Colagreco, en el N°22, Agustín Ferrando Balbi en el N°61 y el N°85 es Paulo Airaudo.

El Día Nacional del Chef se celebra todos los 20 de octubre para homenajear a estos profesionales de la gastronomía, cuyo nombre deriva de la palabra francesa para "jefe" Xavier Martín

¿Qué pasó un 20 de octubre?

1882 – Nace el actor húngaro Béla Lugosi, reconocido por interpretar al conde Drácula en el cine.

1950 – Nace el cantautor estadounidense Tom Petty.

1958 – Nace Viggo Mortensen, actor norteamericano.

1971 – Nace el rapero Snoop Dogg, también productor y actor estadounidense.

también productor y actor estadounidense. 1976 – Diego Maradona debuta en la Primera División de Argentinos Juniors.

1994 – Muere el actor estadounidense Burt Lancaster.

2010 – Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero y activista de la FUBA, es asesinado en Argentina por una patota de la Unión Ferroviaria, en medio de una movilización de trabajadores de ese sector contra la tercerización laboral.

2014 – Muere el prestigioso diseñador de modas dominicano Oscar de la Renta.

La compositora Taylor Swift con un vestido de Oscar de la Renta, quien falleció un día como hoy de 2014 Getty images/AFP

2017 – Muere Federico Luppi, actor argentino nacionalizado español.

Se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis.

Se celebra el Día Internacional del Chef.

Se celebra el Día del Pediatra en la Argentina.

