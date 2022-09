The Best Chef. Tres argentinos entre los 100 mejores cocineros del mundo

Nadie es profeta en su tierra, reza el dicho popular de raíces bíblicas y que aplica al ranking de los 100 mejores cocineros del mundo. Allí aparecen tres destacados chefs argentinos... pero todos cocinan en el exterior. El que más alto se ubica en la lista The Best Chef 2022 es Mauro Colagreco, en el N°22, célebre por haber llevado a su restaurante francés Mirazur a la cima de los rankings de restaurantes del mundo y por seguir cosechando estrellas Michelin en sus diversos proyectos gastronómicos

Pero en el N°61 aparece Agustín Ferrando Balbi y en el N°85 Paulo Airaudo, dos cocineros prácticamente desconocidos para el público gourmet argentino pero que brillan uno en Asia y el otro en Europa. Oriundo de Ramos Mejía, hoy con 34 años, Balbi se convirtió en 2020 en el primer chef argentino en obtener una estrella Michelin en Asia; el galardón le llegó a tan solo 6 meses de abrir en Hong Kong Ando, un restaurante que fusiona la gastronomía española con la japonesa.

Mauro Colagreco durante la ceremonia de premiación de The World´s 50 Best Restaurantas AFP

Airaudo, por su parte, fue clave para que Amelia -el restaurante ubicado en San Sebastián, España- recibiera dos estrellas Michelin, convirtiéndolo en el primer extranjero en ganar una estrella Michelin en el país vasco. Pero no eran sus primeras estrellas Michelin, ya había obtenido otra en Ginebra, con su anterior restaurante llamado La Bottega, y otras dos en Londres, con Da Terra.

Agustín Balbi, en su restaurante en Hong Kong

Hoy este cordobés nacido en Río Cuarto en 1985 presenta su cocina como una gastronomía italiana con influencia japonesa y ofrece un menú degustación por 240 euros en el que el 90% es pescado y marisco. Además de Amelia, tienen otros proyectos gastronómicos: Da Filippo, 1985 Cantina Argentina, La Bottega di Filippo y el bar The Bling Pig, todos en San Sebastián, y Aleia, en Barcelona.

Paulo Airaudo en la cocina de su restaurante Amelia, en San Sebastián

Premios a chefs, no restaurantes

A diferencia de otros rankings gastronómicos -como The World´s 50 Best Restaurants-, el diferencial de The Best Chef es que como su nombre lo indica premia a personas, no a establecimientos. The Best Chef es una suerte de comunidad de cocineros creada en 2015 por la neuróloga polaca Joanna Slusarczyk y el cocinero italiano Cristian Gadau, que realiza distintas actividades educativas en torno a la cocina.

Uno de los platos de la cocina fusión de Agustín Balbi

De hecho, el ranking 2022 se dio a conocer en Madrid en el marco de unas jornadas de capacitación realizadas durante dos días en la Galería de Cristal del icónico Palacio de Cibeles. Se trata de la sexta edición de este ranking que se elabora a partir de la votación de cocineros, periodistas y consumidores, en el que todos los años se propone y se somete a votación una lista inicial con los 100 ganadores del año anterior y 100 “nuevas caras”.

En la edición 2022 de The Best Chef los 5 primeros puestos se reparten en chefs que hace rato vienen apareciendo en la cima de todos los rankings gastronómicos globales. Allí está en el N°1 el español Dabiz Muñoz (del restaurante Diverxo), en el N°2 el dinamarqués René Redzepi (Noma), en el N°3 el español Joan Roca (El Celler de Can Roca), en el N°4 el italiano Massimo Bottura (Osteria Francescana), y en el N°5 el español Andoni Luis Aduriz (Mugaritz).