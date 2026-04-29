Todos los santos para rezar en mayo, día por día
A partir del santoral, es posible conocer las fechas de cada figura importante de la liturgia; cuáles son los santos y las fiesta litúrgicas más destacadas del quinto mes del año
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Es posible conocer en detalle todos los santos a los que se puede rezar en mayo. Esto se debe a que la Iglesia Católica cuenta con su propio santoral, un calendario con todas las fechas en que se conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. Además, incluye festividades importantes para los fieles de esta religión.
Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.
Todos los santos para rezar en mayo, día por día
Este es el santoral del quinto mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de mayo por la Iglesia católica, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:
|Día
|Santo / Fiesta Litúrgica
1° de mayo
San José Obrero
2 de mayo
San Atanasio, Arzobispo de Alejandría
3 de mayo
Santos Timoteo y Maura, Mártires; y San Felipe y San Santiago el Menor, Apóstoles
4 de mayo
San Florián, mártir
5 de mayo
San Ángel, mártir
6 de mayo
Santo Domingo Savio y San Juan Ante Portam Latinam
8 de mayo
Nuestra Señora de Luján (Patrona de Argentina) y San Pedro, Arzobispo de Tarentaise
9 de mayo
Santa Luisa de Marillac
11 de mayo
San Francisco de Gerónimo
12 de mayo
Santos Nereo y Aquiles; Santo Domingo de la Calzada; y San Pancracio
13 de mayo
Nuestra Señora de Fátima y Santa María Mazzarello
14 de mayo
Ascensión del Señor; y San Matías, Apóstol
15 de mayo
San Isidro Labrador; San Torcuato y los 7 Varones Apostólicos
16 de mayo
San Juan Nepomuceno, Mártir
17 de mayo
San Pascual Bailón
18 de mayo
San Juan I, Papa y Mártir; San Félix de Cantalicio; y Santa Rafaela María del Sagrado Corazón
19 de mayo
María Bernarda (Verena) Bütler y San Ivón o Yves de Kenmartin
20 de mayo
San Bernardino de Siena
21 de mayo
San Cristóbal de Magallanes y Santa María Magdalena de Pazzi
22 de mayo
Santa Rita de Cascia, Patrona de los Imposibles; y Santa Quiteria
23 de mayo
San Juan Bautista de Rossi
24 de mayo
Pentecostés y la Fiesta de Santa María Auxiliadora
25 de mayo
Santa Magdalena Sofía Barat y San Beda, el Venerable
26 de mayo
San Felipe Neri, Presbítero y Santa Mariana de Jesús
27 de mayo
San Agustín de Canterbury
28 de mayo
San Germán de París
29 de mayo
Santa Julia Ursula Ledóchowska y San Maximino
30 de mayo
San Fernando III, Rey y Santa Juana de Arco, Virgen
31 de mayo
Santísima Trinidad y Fiesta de la Visitación de la Virgen María
Las fechas litúrgicas más destacadas de mayo
Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona. A continuación, las fechas litúrgicas más destacadas de mayo:
- Nuestra Señora de Luján: se trata de la patrona principal de la Argentina y tiene mucha devoción por miles de fieles. En su día se conmemora el milagro de 1630, cuando su imagen de terracota no flotó en un río y se detuvo en Luján como signo divino.
- Virgen de Fátima: el 13 de mayo se recuerdan las apariciones de María a los pastorcitos en Portugal en 1917. A partir de entonces, esta advocación mariana extendió su fama más allá de sus límites locales llegando a todo el mundo, incluso a la Argentina.
- Ascensión del Señor: esta solemnidad universal recuerda cómo Jesús, 40 días después de su Resurrección, ascendió al cielo ante los apóstoles, a quienes prometió enviar el Espíritu Santo y abrir las puertas del cielo a la humanidad. La fecha tradicional es el jueves 14 de mayo, pero muchas conferencias episcopales, incluida la Argentina, trasladan esta celebración al domingo siguiente (17 de mayo) para facilitar la participación de los fieles.
- Pentecostés: conocida como la “cumpleaños de la Iglesia”, esta festividad marca el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Jerusalén, que les otorgó dones para evangelizar y así se fundó la comunidad cristiana.
- Santísima Trinidad: es la solemnidad que proclama el misterio central del cristianismo, por el cual hay un solo Dios en tres Personas divinas (Padre, Hijo, Espíritu Santo), que fue revelado plenamente por Jesús.
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