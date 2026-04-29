Es posible conocer en detalle todos los santos a los que se puede rezar en mayo. Esto se debe a que la Iglesia Católica cuenta con su propio santoral, un calendario con todas las fechas en que se conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. Además, incluye festividades importantes para los fieles de esta religión.

Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.

El santoral detalla todas las fechas litúrgicas y de los santos (Foto: FreeP¡CK)

Todos los santos para rezar en mayo, día por día

Este es el santoral del quinto mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de mayo por la Iglesia católica, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

Día Santo / Fiesta Litúrgica 1° de mayo San José Obrero 2 de mayo San Atanasio, Arzobispo de Alejandría 3 de mayo Santos Timoteo y Maura, Mártires; y San Felipe y San Santiago el Menor, Apóstoles 4 de mayo San Florián, mártir 5 de mayo San Ángel, mártir 6 de mayo Santo Domingo Savio y San Juan Ante Portam Latinam 8 de mayo Nuestra Señora de Luján (Patrona de Argentina) y San Pedro, Arzobispo de Tarentaise 9 de mayo Santa Luisa de Marillac 11 de mayo San Francisco de Gerónimo 12 de mayo Santos Nereo y Aquiles; Santo Domingo de la Calzada; y San Pancracio 13 de mayo Nuestra Señora de Fátima y Santa María Mazzarello 14 de mayo Ascensión del Señor; y San Matías, Apóstol 15 de mayo San Isidro Labrador; San Torcuato y los 7 Varones Apostólicos 16 de mayo San Juan Nepomuceno, Mártir 17 de mayo San Pascual Bailón 18 de mayo San Juan I, Papa y Mártir; San Félix de Cantalicio; y Santa Rafaela María del Sagrado Corazón 19 de mayo María Bernarda (Verena) Bütler y San Ivón o Yves de Kenmartin 20 de mayo San Bernardino de Siena 21 de mayo San Cristóbal de Magallanes y Santa María Magdalena de Pazzi 22 de mayo Santa Rita de Cascia, Patrona de los Imposibles; y Santa Quiteria 23 de mayo San Juan Bautista de Rossi 24 de mayo Pentecostés y la Fiesta de Santa María Auxiliadora 25 de mayo Santa Magdalena Sofía Barat y San Beda, el Venerable 26 de mayo San Felipe Neri, Presbítero y Santa Mariana de Jesús 27 de mayo San Agustín de Canterbury 28 de mayo San Germán de París 29 de mayo Santa Julia Ursula Ledóchowska y San Maximino 30 de mayo San Fernando III, Rey y Santa Juana de Arco, Virgen 31 de mayo Santísima Trinidad y Fiesta de la Visitación de la Virgen María

El 13 de mayo es el Día de la Virgen de Fátima

Las fechas litúrgicas más destacadas de mayo

Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona. A continuación, las fechas litúrgicas más destacadas de mayo:

Nuestra Señora de Luján : se trata de la patrona principal de la Argentina y tiene mucha devoción por miles de fieles. En su día se conmemora el milagro de 1630, cuando su imagen de terracota no flotó en un río y se detuvo en Luján como signo divino.

: se trata de la patrona principal de la Argentina y tiene mucha devoción por miles de fieles. En su día se conmemora el milagro de 1630, cuando su imagen de terracota no flotó en un río y se detuvo en Luján como signo divino. Virgen de Fátima : el 13 de mayo se recuerdan las apariciones de María a los pastorcitos en Portugal en 1917. A partir de entonces, esta advocación mariana extendió su fama más allá de sus límites locales llegando a todo el mundo, incluso a la Argentina.

: el 13 de mayo se recuerdan las apariciones de María a los pastorcitos en Portugal en 1917. A partir de entonces, esta advocación mariana extendió su fama más allá de sus límites locales llegando a todo el mundo, incluso a la Argentina. Ascensión del Señor: esta solemnidad universal recuerda cómo Jesús, 40 días después de su Resurrección, ascendió al cielo ante los apóstoles, a quienes prometió enviar el Espíritu Santo y abrir las puertas del cielo a la humanidad. La fecha tradicional es el jueves 14 de mayo, pero muchas conferencias episcopales, incluida la Argentina, trasladan esta celebración al domingo siguiente (17 de mayo) para facilitar la participación de los fieles.

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