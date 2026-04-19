Venció a la mafia y se consagró como un “héroe estadounidense”, pero un asesino en serie lo llevó a la ruina

Este domingo 19 de abril se cumple el aniversario de nacimiento de Eliot Ness, un agente de policía de Estados Unidos que se ganó fama como un incorruptible luchador del crimen que ayudó a derrotar a Al Capone, uno de los criminales mafiosos más recordados en la historia estadounidense. Este logro no solo lo puso en el mapa, sino que su historia sirvió de inspiración para Hollywood: el film más destacado sobre Ness fue Los Intocables (1987), con actuaciones de Kevin Costner, Sean Connery y Robert De Niro.

Trailer de Los intocables, de Brian De Palma

Sin embargo, pocos conocen cómo este agente de policía pasó sus últimos años de vida. Perdió su reputación por un caso que nunca pudo resolver. Este fracaso lo llevó a una profunda crisis personal y profesional. Murió con solo 54 años, tras años de depresión y alcoholismo.

Al Capone y “Los Intocables”

Eliot Ness nació el 19 de abril de 1903 en Chicago. Estudió en la Universidad de Chicago las carreras de Administración de Empresas y Ciencias Políticas. En 1926, su cuñado, quien era un agente del FBI, lo convenció para que ingrese a las fuerzas del orden y Ness aceptó un puesto como agente en la Oficina de Prohibición del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Cabe recordar que en la década de 1920, en Estados Unidos regía la ley seca, por la cual no se podía vender bebidas alcohólicas en el país. Este escenario dio al crecimiento del crimen organizado de la mano del contrabando de alcohol, especialmente en Chicago. Allí fue donde Al Capone alcanzó gran notoriedad hasta convertirse en el mayor jefe criminal de la época y encabezar la lista de los “más buscados” del FBI.

Eliot Ness ayudó a meter preso a Al Capone, uno de los mafiosos más conocidos en la historia de Estados Unidos CordonPress

En ese contexto, Ness se encargaba de la aplicación de la ley en Illinois, Indiana y Wisconsin, donde trabajaba en la investigación de casos y en la obtención de condenas contra quienes participaban en actividades ilegales. Luego de la elección del presidente Herbert Hoover en 1929, el agente especial fue encargado de detener a Al Capone en sus operaciones relacionadas al contrabando de alcohol. Para ello, conformó un equipo especial de unos nueve hombres, quienes eran conocidos como “Los Intocables” porque no caían ante los sobornos de la mafia.

Los esfuerzos del agente especial y su unidad tuvieron un serio impacto sobre las operaciones de Capone, lo que les dio mucha fama. Sin embargo, finalmente lo que terminó con el reinado de Scarface fue la evasión de impuestos, lo que le dio a la Justicia argumentos de más para meterlo preso por 11 años en 1931.

El caso que Eliot Ness no pudo resolver

Eliot Ness ganó una gran reputación tras la condena de Capone. Sin embargo, no la pudo sostener tras no poder capturar al primer asesino serial registrado en Estados Unidos.

Después del final de la ley seca en 1935, Ness accedió al puesto de Director de Seguridad Pública en la administración local de Cleveland, Ohio. En ese cargo, estuvo involucrado en la búsqueda del Asesino de los Torsos de Cleveland, aunque no estaba directamente a cargo del caso. Se trataba de un asesino en serie que aterrorizó esta ciudad a mediados de la década de 1930 y se caracterizaba por desmembrar a sus víctimas.

Eliot Ness junto al capitán Arthur Roth de la policía de Cleveland en 1940 CordonPress

Ness tomó medidas extremas para encontrar al autor de al menos 13 muertes, también conocido como el Carnicero loco de Kingsbury Run. Estuvo involucrado en la captura e interrogatorio de uno de los principales sospechosos, el Dr. Francis Sweeney, pero no pudo probar que fue él. También dirigió personalmente redadas en barrios marginales, hasta el punto que llegó a incendiar estos lugares. Aunque los asesinatos por parte del Asesino de los Torsos frenaron, no se pudo identificar. Esto fue el principio del final para Ness, quien estaba fuertemente asociado al caso.

La caída en desgracia de Ness

Eliot Ness tuvo que renunciar a su cargo de Director de Seguridad Pública en la administración local de Cleveland en 1942 por un supuesto accidente de coche. Se llegó a decir que había conducido bajo la influencia del alcohol.

En 1944 ocupó el cargo de presidente de la Diebold Corporation, una empresa de sistemas de seguridad situada en Ohio. Luego, se postuló para alcalde de Cleveland en 1947, pero perdió la elección. Ese mismo año fue despedido de su trabajo en Diebold.

Finalmente, Eliot Ness murió el 16 de mayo de 1957 a los 54 años por un infarto. Ya en ese punto de su vida tenía problemas con el alcohol, una de las luchas más fuertes que tuvo en su carrera. Justamente se destacó por mantenerse sobrio hasta una vez terminada la ley seca, pero luego terminó cayendo en el alcoholismo. El abuso de las sustancias se intensificó entre 1940 y 1950, en un contexto de problemas laborales, intentos fallidos de carrera política, fracasos empresariales y dos divorcios. Todo esto lo llevó a una gran depresión, donde la dependencia del alcohol parecía aliviar su pena. Así que uno de los héroes de Estados Unidos en las décadas de 1920 y 1930 terminó sin el prestigio.

La figura de Eliot Ness fue llevada al cine y a la televisión, incluso a Los Simpson

Poco después de su muerte, se publicó el libro Los intocables, el cual Ness escribió en colaboración con Oscar Fraley. Estas memorias se volvieron la base para varias películas y series que contaron las grandes hazañas de Ness tiempo después.