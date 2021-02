Con Dalma Maradona, debutó en Metro Un día perfecto

Con el debut radial de Dalma Maradona como atracción principal, se produjo el estreno de Un día perfecto, uno de los nuevos programas que lanzó Metro 95.1 este año para contrarrestar las salidas de sus principales conductores a fines de 2020. Gabriel Schultz y los hermanos Nicolás Cayetano y Julieta “Cayetina” Cajg –todos ex Perros de la calle– conducen junto con Dalma el programa que desde hoy ocupa el horario de 13 a 17 en la grilla de la FM.

Dalma contó en el programa que dejó a su hija Roma a cargo de su hermana Gianinna y que también la ayudarán con el cuidado de la beba su madre Claudia Villafañe y sus suegros en su primera semana como presentadora radial. Sus colegas aprovecharon la ocasión para hacer bromas respecto del nombre poco tradicional que eligió para su hija, a lo que Dalma respondió: “Si me agarra [Carlos] Bilardo, me c... a pedos, es verdad”.

El primer episodio de Un día perfecto introdujo algunos segmentos como “Andá a cantarle a Gardel”, durante el cual los oyentes pueden llamar al programa y cantar a capella cualquier canción que deseen.

También hizo su estreno la columna de la licenciada en nutrición Fiorella Vitelli que, según aclaró ella misma, invitará cada lunes a los oyentes a “reinterpretar el concepto de dieta” y dará recomendaciones alimenticias respaldadas por los descubrimientos científicos en nutrición. “No va a haber sesgos, vamos a transmitir lo que dice la ciencia”, enfatizó Vitelli, que en su primera participación advirtió sobre los efectos nocivos del consumo excesivo de sal y azúcar, entre otros alimentos, y la preponderancia de enfermedades relacionadas con la mala alimentación. “Según la [Organización Mundial de la Salud] tenemos un 71% de muertes por enfermedades crónicas no transmisibles [...] vinculadas a la alimentación y a cuánto ejercicio hacemos”, afirmó la especialista.

En los últimos minutos de la emisión, se produjo el pase con otro nuevo programa de la FM, Mañana la seguimos, que encabeza Jey Mammón y completan Felipe Colombo, Fernanda Metilli y Calu Bonfante. El ciclo va en el horario que supieron ocupar Sebastián Wainraich y Julieta Pink con Metro y Medio, de 17 a 20.

