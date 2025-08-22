Las efemérides del 22 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra a nivel internacional el Día del Folklore. Se trata de una celebración establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de valorar la memoria cultural y la historia de los diferentes pueblos que conforman a la humanidad.

La fecha fue elegida para conmemorar la primera ocasión en que fue utilizado el término, que apareció en una nota en la revista Atheneum de Londres, cuando en 1846 el arqueólogo británico William John Thoms la utilizó para explicar sus descubrimientos. El concepto deriva de “folk” (pueblo, gente, raza) y de “lore” (saber, ciencia), y se conjuga como el “saber popular”.

Además, un día como hoy, pero de 1960, se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Folklore en Buenos Aires, en el que participaron personas de más de 30 países distintos. Fue en esta ocasión cuando se tomó la decisión de crear la celebración específica.

Ambrosetti es considerado el padre de la ciencia folklórica argentina

Casualmente, esta efeméride coincide con el nacimiento del etnólogo, arqueólogo, historiador Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), proclamado como el “padre de la ciencia folklórica argentina” por ser un pionero en realizar trabajos de exploración arqueológica y en dedicarse a estudios sistemáticos del folklore nacional.

Efemérides del 22 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1862 – Nace Claude Debussy, compositor francés.

1864 – Se firma el Tratado de la Cruz Roja Internacional .

1893 – Nace la escritora estadounidense Dorothy Parker.

1865 – Nace Juan Bautista Ambrosetti, considerado “el padre de la ciencia folklórica argentina”.

1920 – Nace el escritor estadounidense de ciencia ficción Ray Bradbury .

1937 – Nace el cantante argentino de tango Raúl Lavié.

1961 – Nace el músico de rock argentino Andrés Calamaro.

1972 – Transcurre la Masacre de Trelew : 16 militantes de organizaciones de izquierda son asesinados por el ejército en una cárcel de la armada argentina.

1973 – Nace la actriz y escritora estadounidense Kristen Wiig.

1974 – Nace Agustín Pichot, medio scrum de Los Pumas.

1994 – Se sanciona la reforma de la Constitución Nacional en Santa Fe.

1995 – Nace la cantante británica Dua Lipa.