Las efemérides del 23 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra un nuevo Día del Internauta.

La fecha fue instalada por los propios usuarios en homenaje a un salto tecnológico histórico para la humanidad: la creación en 1991 de la World Wide Web (WWW), el primer servidor web que hizo que Internet se transformara en una herramienta de conexión global. El hombre detrás de este hecho fue el británico Tim Berners-Lee. Nacido en Londres en 1955, este científico de la computación ya había dado un gran paso cuando estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en diciembre de 1990.

La inspiración de Berners-Lee surgió durante su tiempo en el Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERN), según contó a la BBC, cuando tomó conciencia que todas las personas que se encontraban con él tenían distintas computadoras con distintos tipos de software. Tal como él mismo expresó, “su documentación estaba en sistemas diferentes”. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de crear un soporte que unificara la información a escala global. Desde entonces, Internet creció exponencialmente, y por su impacto en el presente es que hoy se celebra el Día del Internauta.

Tim Berners-Lee es el creador de la World Wide Web (WWW) AFP

Efemérides del 23 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1812 – En la torre de la iglesia de San Nicolás, se iza por primera vez la bandera celeste y blanca en Buenos Aires.

1812 – Frente a un avance de poderosas tropas españolas, el Ejército del Norte comandado por el general Manuel Belgrano se repliega hacia Tucumán en el llamado “éxodo jujeño”, que dejó atrás tierra arrasada para impedir el abastecimiento del enemigo.

1931 – Nace el biólogo estadounidense Hamilton Smith, ganador del Nobel de medicina en 1978.

1942 – Comienza uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial: la batalla de Stalingrado, actual Volgogrado, en Rusia.

1956 – Nace la productora de televisión argentina Cris Morena.

1962 – El obrero metalúrgico Felipe Vallese, miembro de la Juventud Peronista, es secuestrado y desaparecido durante la presidencia provisional de José María Guido tras el derrocamiento, por un golpe militar, del presidente Arturo Frondizi.

1966 – Nace el futbolista argentino Alberto Acosta.

1977 – Nace el cineasta y productor argentino Ariel Winograd .

1978 – Nace el basquetbolista estadounidense Kobe Bryant.

1991 – Muere el poeta colombiano Germán Pardo.

2003 – Muere Enrique Sdrech , periodista argentino.

2008 - Con gol de Ángel Di María, la selección argentina se consagra campeona olímpica de fútbol por segunda vez consecutiva, al vencer por 1-0 a Nigeria en la final de los Juegos de Beijing 2008.