Las efemérides del 24 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en el que se celebra el Día del Colectivo.

La fecha conmemora el que se considera el primer viaje en colectivo realizado en el país, ocurrido en 1928 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En aquella época, la idea de juntar a varios pasajeros en un mismo vehículo ―por aquel entonces un auto― surgió del gremio de taxistas, afectados por la crisis económica, que vieron en esta opción una forma de abaratar los costos. La efeméride no debe confundirse con el Día del Colectivero, que se celebra el 10 de enero y recuerda la fundación del primer gremio del sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en 1919.

Uno de los primeros auto-colectivos que existió en el país; por aquel entonces podían llevar hasta cinco pasajeros y el viaje costaba 20 centavos Archivo

Efemérides del 24 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1893 – Nace el médico pediatra argentino J. Pedro Garrahan .

1896 – Nace Francis Scott Key Fitzgerald, escritor norteamericano.

escritor norteamericano. 1928 – Aparecen los primeros colectivos en la Ciudad de Buenos Aires, con viajes de 20 centavos desde Plaza de Mayo a Floresta.

1928 – Nace el ilusionista argentino René Lavand, especializado en cartomagia y famoso a nivel mundial.

1936 – Nace Jim Henson, creador de Los Muppets y su famoso personaje la Rana René.

creador de y su famoso personaje la Rana René. 1941 – Nace la cantante y fotógrafa estadounidense Linda McCartney .

1961 – Nace la conductora de radio y locutora argentina Elizabeth Vernaci.

1972 – Nace el actor argentino Pablo Rago .

2007 – Se emite el primer capítulo de Big Bang Theory en la cadena de televisión estadounidense CBS.