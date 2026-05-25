Primera Junta: quiénes participaron de la Revolución de Mayo

El 25 de mayo de 1810 se llevó a cabo la Revolución de Mayo, uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional. Fue la conformación de la Primera Junta, el primer gobierno patrio, el hecho que dio inicio hacia el proceso de independencia, un camino que años más tarde concluiría con la creación de la República Argentina.

La Revolución de Mayo de 1810

El Virreinato del Río de la Plata enfrentaba un gran debilitamiento por las presiones de la invasión napoleónica en España. Luego de días de lucha, El Virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros fue desplazado y se llamó a un Cabildo Abierto para definir una nueva forma de poder.

¿Quiénes participaron de la Revolución de Mayo?

El 25 de mayo se conformó la Primera Junta, considerada como el Primer Gobierno patrio. Se tratada de un grupo liderado por diferentes figuras relevantes para la política, en representación de los intereses de los locales. Cornelio Saavedra fue el presidente, encargado de liderar las sesiones.

Cornelio Saavedra Archivo

El comerciante, general y miembro capitular nació en el territorio que actualmente pertenece a Potosí, Bolivia. Fue comandante del cuerpo de Patricios durante las invasiones inglesas, para luego ser nombrado nombrado General en Jefe del Ejército Auxiliar del Alto Perú.

Los vocales, encargados de legislar y tomar decisiones en el sentido político y económico de esta nueva forma de gobierno, era un grupo conformado por seis personas. Su misión era también difundir los ideales de la revolución y representar a los distintos territorios del virreinato. Este seleccionado contaba con la participación de:

Manuel Belgrano : fue abogado, diplomático, militar y periodista, quien dos años más tarde crearía la bandera nacional. Participó también del Congreso de Tucumán y se desempeñó como General en Jefe del Ejército Auxiliar del Alto Perú en 1816.

: fue abogado, diplomático, militar y periodista, quien dos años más tarde crearía la bandera nacional. Participó también del Congreso de Tucumán y se desempeñó como General en Jefe del Ejército Auxiliar del Alto Perú en 1816. Manuel Alberti : conocido por ser sacerdote y doctor en teología, único miembro religioso de la Primera Junta. Trabajó en La Gazeta de Buenos Aires, un diario destinado a difundir los actos del nuevo gobierno.

: conocido por ser sacerdote y doctor en teología, único miembro religioso de la Primera Junta. Trabajó en La Gazeta de Buenos Aires, un diario destinado a difundir los actos del nuevo gobierno. Miguel de Azcuénaga : fue un militar y político que tiempo después se convertiría en el primer gobernador de la intendencia de Buenos Aires. En 1818 fue designado Jefe de Estado Mayor y participó del Congreso General Constituyente en Buenos Aires.

: fue un militar y político que tiempo después se convertiría en el primer gobernador de la intendencia de Buenos Aires. En 1818 fue designado Jefe de Estado Mayor y participó del Congreso General Constituyente en Buenos Aires. Juan José Castelli : se trata de un abogado quien previamente cumplió diversos cargos como funcionario del Virreinato del Río de la Plata. Fue allí donde comenzó a difundir sus ideas sobre el movimiento revolucionario.

: se trata de un abogado quien previamente cumplió diversos cargos como funcionario del Virreinato del Río de la Plata. Fue allí donde comenzó a difundir sus ideas sobre el movimiento revolucionario. Juan Larrea : fue un comerciante español quien a pesar de su nacionalidad, luchó por la independencia. Luego de la Revolución de Mayo, fue diputado por Córdoba en la Asamblea del año XIII y tiempo más adelante, como cónsul en Burdeos, Francia.

: fue un comerciante español quien a pesar de su nacionalidad, luchó por la independencia. Luego de la Revolución de Mayo, fue diputado por Córdoba en la Asamblea del año XIII y tiempo más adelante, como cónsul en Burdeos, Francia. Domingo Matheu: se trata de un piloto naval oriundo de Cataluña que mantenía un fuerte sentido de identificación por las fuerzas independentistas. Destacó por sus aportes económicos hacia la creación del nuevo gobierno patrio.

Por último, se encuentran los secretarios, quienes tenían como objetivo gestionar los documentos oficiales, redactar escritos, actas y administrar el despacho del nuevo gobierno. El primero fue Mariano Moreno, quien era periodista, doctor de leyes y político. Su capacidad comunicativa lo llevó a fundar La Gazeta de Buenos Aires y convertirse en uno de los principales voceros de la Revolución de Mayo. Fue secretario de Guerra y Gobierno y destacó por sus ideas del libre comercio.

Mariano Moreno, uno de los integrantes de la Primera Junta

El último secretario fue Juan José Paso, quien fue también miembro del Primer y Segundo Triunvirato, conformados en el Congreso de Tucumán como parte de la búsqueda por la declaración de la Independencia en 1816. Otro de sus trabajos más relevantes fue su participación en la redacción de la Constitución de la Nación en 1819 y 1826.