Las efemérides del 27 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra en la Argentina el Día de la Radiodifusión.

La fecha conmemora la primera transmisión radial masiva en nuestro país y el mundo entero, una histórica noche de 1920 protagonizada por Enrique Telémaco Susini y compañía, quienes posteriormente fueron llamados Los locos de la azotea. Se trataba de un grupo de jóvenes pioneros, en lo que estaban, además de Susini, de 25 años, César Guerrico, de 22, Luis Romero Carranza, de la misma edad, y Miguel Mujica, de 18.

El cuarteto instaló una antena en la terraza del Teatro Coliseo (de ahí su apodo) y lograron transmitir la ópera Parsifal de Richard Wagner, dirigida por Felix von Weingarten. Se estima que esta primera emisión radial tuvo una audiencia de unos 50 oyentes. A la noche siguiente se volvió a transmitir la misma ópera y se sumó Aída e Iris. A partir de entonces, surgió en el país un nuevo medio masivo de comunicación.

Con el paso de los años, la radio se convirtió en un medio esencial para las personas a nivel mundial, pero en especial en la Argentina. Con el correr del tiempo, llegó a disciplinas como el deporte, el espectáculo, la música e incluso el teatro, con el debut de un nuevo formato llamado radioteatro que vio figuras como Hilda Bernard, Enrique Santos Discépolo y Niní Marshall. En tanto, aquí surgieron grandes figuras radiales que marcaron su trayectoria de este medio: Magdalena Ruiz Guiñazú, Héctor Larrea, Betty Elizalde, Cacho Fontana, Alejandro Dolina, Antonio Carrizo y Juan Alberto Badía fueron algunos de los más destacados. A pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas, este medio de comunicación sigue activo y vigente en el país.

Efemérides del 27 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1635 – Muere el dramaturgo español Lope de Vega.

1770 – Nace el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

1859 – El empresario estadounidense George Bissell y el explorador Edwin Drake logran extraer petróleo con una plataforma de perforación en un yacimiento vecino a la ciudad de Titusville (Pennsylvania, EEUU), el primer pozo petrolífero del mundo.

1883 – Hace erupción el volcán Krakatoa. Las vibraciones fueron registradas en todo el mundo y en sus proximidades se hizo de noche por dos días y medio.

1870 – Nace el poeta mexicano Amado Nervo.

1890 – Nace el fotógrafo surrealista estadounidense Man Ray.

"El violín de Ingres" de 1924, por el fotógrafo estadounidense Man Ray MAN RAY

1920 – Los locos de la azotea , el grupo integrado por Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, realizan la primera transmisión radiofónica del país, la ópera Parsifal desde el Teatro Coliseo.

1967 – Muere Brian Epstein, manager de los Beatles.

1972 – El presidente Richard Nixon suprime el servicio militar obligatorio en los Estados Unidos.

1979 – Nace el actor estadounidense Aaron Paul.

1990 – Muere el guitarrista de blues Steve Ray Vaughan, considerado uno de los mejores de la historia.

1991 – Fallece el deportista y actor argentino Martín Karadagian.

1994 – Muere Roberto “Polaco” Goyeneche, popular cantante de tangos.