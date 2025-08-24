Oración a San Bartolomé: esta es su historia y qué rezarle

El Día de San Bartolomé se celebra cada 24 de agosto por la Iglesia Católica, una fecha que recuerda a uno de los doce apóstoles de Jesucristo. Gracias a su historia, es considerado como patrón de los carniceros, los zapateros, los curtidores y protector contra las enfermedades nerviosas y los espasmos.

La historia de San Bartolomé

La historia del apóstol y mártir San Bartolomé, quien también se llamaba Natanael ACI Prensa

Bartolomé nació en el siglo I en Caná de Galilea, actual territorio de Israel. Su nombre era Natanael, que significa “hijo de Tolomeo” o “hijo de Talmai”. Si bien provenía de una familia judía, a temprana edad aceptó el mensaje de Cristo. Conoció a Jesús gracias a Felipe, uno de sus discípulos. De acuerdo al Evangelio de San Juan, este le dijo: “He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño”. Y desde ese momento se entregó a la fe.

Continuó su camino espiritual al reconocer a Jesús como Hijo de Dios y se unió al grupo de los doce apóstoles. Dentro de estos discípulos, se destacó por sus valores de honestidad y valentía. Luego de la muerte y resurrección de Cristo, se dedicó a la evangelización de personas.

Se cree que predicó la fe en múltiples destinos lejanos como la India, Mesopotamia, Armenia y Etiopía. A lo largo de su vida, trabajó por la conversión de fieles en áreas de pueblos paganos. Durante estos viajes, ocurrieron diferentes milagros asociados a su intercesión y predicación. Uno de los más populares fue en Armenia, donde liberó a la hija de un rey de una posesión demoníaca. Gracias a este acontecimiento heroico, muchos testigos decidieron seguir sus palabras y convertirse al cristianismo. Sin embargo, ganó muchos enemigos y persecuciones.

Bartolomé fue apresado en Albanópolis, Armenia. Falleció en el año 62 d.C. como mártir, luego de sufrir dolorosas torturas, entre las cuales fue desollado. Por ese motivo, su imagen se puede ver con un cuchillo en la mano.

A partir de este hecho, su figura se consolidó como la de un apóstol fiel. Es recordado por su devoción por la fe y por entregar su vida por sus creencias, lo que dejó un legado de valentía, sinceridad y amor por Dios. Con los años, la Iglesia lo proclamó como santo y múltiples templos, capillas y monumentos se construyeron en su honor.

El martirio de San Bartolomé

Oración a San Bartolomé

Oh Santo Bartolomé! Íntegro sin mancha ni doblez,

ante ti me presento pidiéndote por la salud emocional

y la restauración de la raíz de mis crisis nerviosas.

Asísteme, Oh Santo Varón de Dios,

cuando la nube negra de la desesperación amenace mi pensamiento,

tú que fuiste atormentado por un cruel martirio

apiádate de mi presente necesidad: ( pedir el favor que se necesita )

San Bartolomé intercede por nosotros que vivimos en un mundo agitado donde las angustias y temores,

los nerviosismos, las ansiedades y depresiones nos rodean y como olas tempestuosa se agitan en nuestro interior.

¡Oh San Bartolomé!

restáuranos la paz interior y la paz en nuestros hogares.

Muéstrame que Dios siempre está conmigo y

obtenme la gracia de experimentar paz y tranquilidad en mi vida.

Que siguiendo tus pasos de Santidad pueda imitar tus virtudes,

viviendo una vida íntegra, sin las manchas de los errores ni corrupciones de este mundo,

para hacerme merecedor como tú de los halagos del Maestro

y poder un día disfrutar de las bienaventuranzas dignas del pueblo santo.

Te lo ruego por Jesucristo Nuestro Señor.

Amén.