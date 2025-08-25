Por qué se celebra hoy el Día del Peluquero

El Día del Peluquero se conmemora cada 25 de agosto en honor a los profesionales que se dedican al trabajo con el cabello y el estilo de las personas. Esta jornada hace referencia al rey de Francia Luis IX, quien falleció un día como hoy en 1270. La elección de esta fecha se debe a que el monarca impulsó el reconocimiento de quienes ejercían esta disciplina, elevando su estatus social en una época donde su labor no era debidamente valorada. La conmemoración busca recordar el gesto del rey que dignificó el oficio, marcando un antes y un después en la percepción de la peluquería.

La historia del Día del Peluquero

Durante el siglo XIII en Francia, las actividades asociadas a la peluquería eran atribuidas principalmente a los plebeyos. Estos individuos se encontraban obligados a peinar las pelucas utilizadas por las figuras de la nobleza. En ese contexto, el trabajo de los peluqueros no se encontraba reconocido ni era distinguido por otros profesionales, lo que reflejaba una posición social y laboral de menor jerarquía. La labor era vista como una tarea servil, carente de prestigio y de un estatus profesional formal.

Por haber nombrado caballero a uno de sus peluqueros, el Día del Peluquero se celebra en la fecha de la muerte del monarca francés Luis IX

El rey Luis IX decidió cambiar la percepción de este oficio al nombrar a su peluquero personal como un “hombre libre”. Esta acción elevó significativamente la jerarquía social de su peluquero, quien hasta entonces era considerado un plebeyo. Al otorgarle este reconocimiento, el rey ayudó a atribuir mayor prestigio a la profesión de la peluquería. Por esta razón, se decidió que el día de su muerte, el 25 de agosto de 1270, se conmemore el Día del Peluquero, en honor a su contribución a la dignificación de la labor.

Los 10 cortes de pelo más polémicos de la historia

El rapado de Britney Spears

En febrero de 2007, la artista pop decidió entrar a una tienda de tatuajes y raparse su propio cabello, ante la mirada de decenas de paparazzi que esperaban detrás de la vidriera.

Britney Spears se rapa el pelo mientras los paparazzi la fotografían

El cabello azul de Rodrigo

El Potro no solo destacó por su carrera musical, sino también por su estilo único, atípico para un artista de la música tropical. Su cabello azul ha sido replicado por fanáticos hasta en la actualidad.

El particular peinado de Rodrigo Bueno Gentileza Magenta Discos

Winona Ryder en Beetlejuice

Durante la película de 1988, la actriz interpretó a una adolescente que llevaba un peinado único. Un flequillo irregular que generaba finos picos, una cola de caballo elevada, que mostraba un gran volumen y forma irregular.

Winona Ryder luce su particular peinado en Beetlejuice

El flequillo cortina y volumen de Farrah Fawcett

Una de las cabelleras más famosas del cine pertenece a la de esta actriz, protagonista de la serie Los Ángeles de Charlie. Farrah llevaba una melena abundante y con gran volumen, y un flequillo cortado de manera cortina, que se inclinaba hacia los costados de su rostro.

Johnny Depp en El joven manos de tijeras

Tim Burton fue el director de este largometraje, en el cual ideó replicar su propia cabellera en su personaje principal. El peluquero llevaba un cabello descontrolado y negro, que contaba con un gran volumen y ciertos mechones sueltos.

Johnny Depp en El joven manos de tijeras

El pelo corto de Grace Jones

La cantante jamaiquina llevó en la década del 80 un corte de pelo único. Se trataba de un rapado, que luego dejó crecer en la parte superior de manera simétrica, lo que le daba un estilo original y atípico para la época.

Conan. Arnold Schwarzenegger y Grace Jones

Uma Thurman en Pulp Fiction

En la película dirigida por Quentin Tarantino se puede observar al personaje de Mia Wallace llevando un cabello negro, corto y con un flequillo de poca longitud. El estilo ha sido replicado por fanáticos hasta en la actualidad.

David Bowie

El cantante es reconocido por alternar sus estilos y cortes de pelo según sus etapas musicales. Durante la década del 70 optó por una cabellera roja vibrante e irregular, característico de sus personajes y alter ego, Ziggy Stardust y Aladdin Sane.

David Bowie siempre tuvo un estilo único Gentileza Prensa BF París

Carrie Fisher en Star Wars

Sin dudas, es uno de los cortes de pelo más recordados de la historia. En esta saga, la Princesa Leia lleva dos rodetes o moños a los costados de su cabeza, una posición inusual para este tipo de recogido.

Carrie Fisher con su icónico peinado LUCASFILM

El flequillo rubio de Martín Palermo

A nivel local, el exfutbolista de Boca Juniors y el Villarreal, es uno de los deportistas que mayor repercusión generó por su estilo. En la década de los 90, utilizó un flequillo decolorado, que contrastaba con el resto de su cabello. Este ha sido un ícono de la cultura popular y cientos de fanáticos lo replicaron.