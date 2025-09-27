Efemérides del 27 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 27 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día Mundial del Turismo.

La fecha es una iniciativa de la OMT (Organización Mundial del Turismo), que depende de las Naciones Unidas. En esta ocasión, se conmemora la aprobación de los Estatutos de la OMT, que se dio un día como hoy, pero de 1970. Como señalan desde este organismo respecto a la efeméride, “su propósito es el de concienciar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de sobre cómo el sector puede contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible” planteados por la Organización de las Naciones Unidas para el 2030.

Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo Shutterstock

Efemérides el 27 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1902 – Un grupo de profesores encabezado por Agenor Albornoz funda el Club Atlético Tucumán en una vieja casona de la calle Rivadavia de la capital tucumana.

1905 – El diario científico Annalen der Physik recibe el tratado de Albert Einstein “¿La inercia de un cuerpo depende de su contenido energético?”, donde el científico introduce la ecuación E=mc².

1928 – Se crea la línea de transportes 59 en Buenos Aires. Es la primera de Latinoamérica.

1930 – Se funda la Confederación General del Trabajo (CGT) de la República Argentina.

1964 – La Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald es el único responsable del atentado de Dallas.

1972 – Nace la actriz estadounidense Gwyneth Paltrow.

1974 – El abogado argentino Silvio Frondizi es asesinado.

es asesinado. 1984 – Nace la cantante norteamericana Avril Lavigne.

1986 – Muere Cliff Burton, bajista del grupo Metallica, en un accidente automovilístico.

bajista del grupo Metallica, en un accidente automovilístico. 1998 – Empieza a funcionar en Internet el motor de búsqueda de Google.

2011 – Muere Hugo Giménez Agüero, cantautor argentino.

cantautor argentino. 2014 – Muere el Negro García López, músico y guitarrista de rock argentino.