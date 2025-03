Las efemérides del 28 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que la actriz y cantante Lady Gaga cumple 39 años.

Nacida como Stefani Germanotta, la artista de la ciudad de Nueva York grabó algunos de los discos más influyentes en la escena pop de los 2010, como su debut de 2008, The Fame; el EP siguiente, The Fame Monster y Born This Way, de 2011. Estos proyectos sentaron su prestigio y prepararon su tercer álbum, Artpop (2013), que debutó en el número uno estadounidense. El reconocimiento que le prodigan otros artistas se expresó en producciones como Cheek to Cheek, que grabó en dueto con Tony Benett. En 2016 editó su quinto LP, Joanne, y en 2020 lanzó Chromaticaes. Este año sacó su última entrega en su discografía solista: MAYHEM. En su carrera, obtuvo 14 premios Grammy.

Shallow, banda de sonido original de Nace una estrella (2018) - Fuente: YouTube

También se destacó como actriz en la quinta temporada de American Horror Story: Hotel, donde interpretó a la Condesa ―una vampiro que vivía en un hotel embrujado―, rol que le dio su primer Golden Globe. En el cine, debutó con el papel de Ally en la versión de 2018 de la película A star is born, de la mano de Bradley Cooper. Por este film obtuvo un premio Óscar a Mejor Canción Original por “Shallow”, así como una nominación a Mejor Actriz. A su vez, participó de otros largometrajes, como La casa Gucci (2021) y Guasón 2: Folie à Deux (2024).

Efemérides del 28 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1936 – Nace Mario Vargas Llosa, escritor peruano ganador del Premio Nobel de Literatura.

1939 – Madrid se rinde a las tropas nacionalistas, y pone así fin a la república y a la guerra civil española.

1941 – Muere la escritora británica Virginia Woolf.

1963 – Se estrena la película Los Pájaros, de Alfred Hitchcock.

1969 – Muere Dwight Eisenhower, militar y expresidente de Estados Unidos.

1973 - La banda inglesa Led Zeppelin edita su quinto disco, Houses of the Holy.

1986 – Nace Lady Gaga, cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense.

1994 - Pink Floyd edita su decimocuarto disco —el tercero sin Roger Waters— The Division Bell.

2003 – Claudia Villafañe le pide el divorcio a Diego Maradona.

2013 – Muere Manuel García Ferré, historietista y animador gráfico argentino de origen español. Creador de personajes icónicos como Hijitus, Manuelita y Trapito.

2013 – El Papa incluye a mujeres por primera vez en el ritual de Jueves Santo.