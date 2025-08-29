Las efemérides del 29 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra un nuevo Día del Abogado en la Argentina.

La jornada toma el aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, un día como este pero de 1810. Este hombre se destacó por su labor como abogado, jurista y diplomático, y pasó a la historia por su rol clave en la Constitución Nacional de 1853. De hecho, es considerado el autor intelectual de este documento y, por ello en diciembre de 1958, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) propuso que el Día del Abogado coincidiera con su natalicio.

Sumado a esta fecha, los letrados también celebran el Día Internacional del Abogado, que se festeja el 3 de febrero en todo el planeta.

El Día Nacional del Abogado surge como un homenaje al nacimiento de Juan Bautista Alberdi, jurista considerado uno de los principales aportantes a la Constitución de 1853

Efemérides del 29 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1632 – Nace el filósofo inglés John Locke, fundador de la escuela del empirismo.

1810 – Nace el abogado y diplomático Juan Bautista Alberdi.

1842 – Con la firma del tratado de paz de Nanking concluye la primera Guerra del Opio entre el Reino Unido y China, que le cede la isla de Hong Kong y le abre cinco de sus puertos al comercio. En este contexto, China también se comprometió a cubrir los altos costos de la guerra y de indemnizaciones a los traficantes de opio.

1915 – Nace la actriz sueca Ingrid Bergman.

1920 – Nace el saxofonista estadounidense Charlie Parker.

1939 – Nace Joel Schumacher, cineasta estadounidense.

1958 – Nace el cantante estadounidense Michael Jackson, considerado “el rey del pop”.

1959 – Nace el exfutbolista y director técnico Ramón Díaz.

1982 – Muere la actriz Ingrid Bergman, en el día de su cumpleaños.