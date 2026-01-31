Las efemérides del 31 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado, en que se celebra el Día Internacional del Mago. La fecha coincide con el fallecimiento del denominado Santo patrono de los magos, Juan Bosco o Don Bosco.

Giovanni Melchiorre Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Italia. Si bien desde niño comenzó su acercamiento con la Iglesia Católica y en 1841 fue ordenado como sacerdote, también estudió artes circenses y dio shows que concluían con sermones y oraciones para sus vecinos. Su objetivo era incluir a los niños en situaciones vulnerables a la Iglesia. Por eso, Bosco realizaba trucos de magia para llamar la atención de los infantes y luego compartir con ellos la palabra de Dios. Fundó la Sociedad de San Francisco de Sales, organización caritativa que busca promover sus valores en sociedad y actualmente sigue estando activa.

El Día Internacional del Mago surge de la fecha de la muerte de Don Bosco, considerado patrono de este oficio

Don Bosco falleció el 31 de enero de 1888 y el Papa Pío XI decidió canonizarlo. En 1929 fue declarado beato y en 1934, Padre y Maestro de la Juventud. En 2002 el Papa Juan Pablo II lo declaró como Santo Patrón de los Magos escénicos, instruyendo que fue el primero en realizar la denominada Magia del Evangelio.

Efemérides del 31 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1797 – Nace el compositor austríaco Franz Schubert.

1813 – En Buenos Aires, por entonces territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se da por comenzada la Asamblea del Año XIII.

1908 – Nace el músico, compositor y poeta argentino Atahualpa Yupanqui.

Atahualpa Yupanqui, ícono del folklore nacional

1935 – Nace el escritor japonés Kenzaburō Ōe. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

1956 – Nace el músico y cantante británico John Lydon, más conocido como Johnny Rotten. Fue miembro de Sex Pistols.

1963 – Nace el actor y comediante uruguayo Fernando Peña.

1970 – Nace la actriz y cantante británica Minnie Driver.

1974 – Muere el productor cinematográfico polaco-estadounidense Samuel Goldwyn. Fue uno de los fundadores de la compañía Metro-Goldwyn-Mayer.

1978 – Nace el cantante argentino Mariano Javier Castro, más conocido como Dread Mar-I.

1981 – Nace el actor y cantante estadounidense Justin Timberlake.

El show de medio tiempo de Justin Timberlake en el Super Bowl