Efemérides del 31 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este sábado incluyen el Día Internacional del Mago, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
- 3 minutos de lectura'
Las efemérides del 31 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado, en que se celebra el Día Internacional del Mago. La fecha coincide con el fallecimiento del denominado Santo patrono de los magos, Juan Bosco o Don Bosco.
Giovanni Melchiorre Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Italia. Si bien desde niño comenzó su acercamiento con la Iglesia Católica y en 1841 fue ordenado como sacerdote, también estudió artes circenses y dio shows que concluían con sermones y oraciones para sus vecinos. Su objetivo era incluir a los niños en situaciones vulnerables a la Iglesia. Por eso, Bosco realizaba trucos de magia para llamar la atención de los infantes y luego compartir con ellos la palabra de Dios. Fundó la Sociedad de San Francisco de Sales, organización caritativa que busca promover sus valores en sociedad y actualmente sigue estando activa.
Don Bosco falleció el 31 de enero de 1888 y el Papa Pío XI decidió canonizarlo. En 1929 fue declarado beato y en 1934, Padre y Maestro de la Juventud. En 2002 el Papa Juan Pablo II lo declaró como Santo Patrón de los Magos escénicos, instruyendo que fue el primero en realizar la denominada Magia del Evangelio.
Efemérides del 31 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1797 – Nace el compositor austríaco Franz Schubert.
- 1813 – En Buenos Aires, por entonces territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se da por comenzada la Asamblea del Año XIII.
- 1908 – Nace el músico, compositor y poeta argentino Atahualpa Yupanqui.
- 1935 – Nace el escritor japonés Kenzaburō Ōe. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura.
- 1956 – Nace el músico y cantante británico John Lydon, más conocido como Johnny Rotten. Fue miembro de Sex Pistols.
- 1963 – Nace el actor y comediante uruguayo Fernando Peña.
- 1970 – Nace la actriz y cantante británica Minnie Driver.
- 1974 – Muere el productor cinematográfico polaco-estadounidense Samuel Goldwyn. Fue uno de los fundadores de la compañía Metro-Goldwyn-Mayer.
- 1978 – Nace el cantante argentino Mariano Javier Castro, más conocido como Dread Mar-I.
- 1981 – Nace el actor y cantante estadounidense Justin Timberlake.
- 1987 – Muere el cineasta francés Yves Allégret.
- 1990 – En Moscú abre el primer local de McDonald’s de la Unión Soviética.
- 1990 – Nace el basquetbolista argentino Nicolás Laprovittola.
- 2008 – Muere el cantautor argentino Carlos Alberto “Chango” Nieto.
- 2009 – En la Argentina, el joven de 16 años Luciano Arruga es considerado como desaparecido. Su aparición como NN en una morgue en 2014 destapó un caso de complicidad policial para desaparecerlo luego de asesinarlo por negarse a robar para ellos.
- 2010 – Muere el escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez.
- 2015 – Muere el economista y periodista argentino Tomás Bulat.
- 2020 – Entra en vigor el Acuerdo de Retirada que marca la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
- Se celebra el Día Internacional del Mago.
- 1
El sable corvo de San Martín: la increíble historia detrás del robo perpetrado por la Juventud Peronista
- 2
En fotos. Las argentinas en los desfiles de Alta Costura de París
- 3
“Jamás lo uses”: un ingeniero explicó qué producto nunca hay que meter en el lavarropas
- 4
Caballos, fe y familia: 200 jinetes y una tradición para mantener los lazos y sacar a los chicos de las pantallas