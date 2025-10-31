Las efemérides del 31 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra Halloween o Noche de Brujas.

Se trata de la fiesta no religiosa más grande de Estados Unidos, que supera al Día de los Enamorados y a la Semana Santa en ventas de chocolates, debido a la tradición que tienen los niños norteamericanos de recorrer sus barrios disfrazados y pidiendo golosinas a los vecinos con la frase “Trick or Treat” (“Dulce o truco”). Además, está extendida por buena parte del mundo occidental, incluyendo la Argentina, donde se expresa sobre todo en fiestas de disfraces. De todas formas, no se trata de una celebración con origen en el país estadounidense, sino mucho más antigua. La fiesta llegó a los Estados Unidos por los inmigrantes irlandeses, que celebraban el “All Hallow’s Eve” (víspera de las reliquias), el día previo a la celebración católica del Día de Todos los Santos, que tiene lugar el 1° de noviembre. A su vez, esta tradición católica suplantó a una fiesta celta, el Samhain, que duraba tres días y comenzaba el 31 de octubre. En esta celebración, los druidas o sacerdotes célticos celebraban con su comunidad el fin de verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño en las Islas Británicas, sobre todo en Irlanda, donde este pueblo proliferó durante más tiempo.

Halloween es una fiesta popular en los Estados Unidos, y desde allí exportada a buena parte del mundo occidental, pero su origen viene del sincretismo entre una fiesta celta y el catolicismo Timothy A. Clary - AFP

Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1517 – Martín Lutero da a conocer sus 95 tesis y marca el inicio de la Reforma protestante.

1795 – Nace el poeta británico John Keats.

1798 – John Dalton descubre la afección visual conocida como daltonismo.

1896 – Nace el asesino serial argentino Cayetano Santos Godino, más conocido como "el Petiso Orejudo".

1925 – Fallece el escritor, filósofo y médico argentino José Ingenieros.

1926 – Fallece el ilusionista austrohúngaro Harry Houdini.

1930 – Nace en Italia el astronauta y aviador estadounidense Michael Collins . Fue uno de los tripulantes de la misión Apolo 11.

1937 – Nace en Italia el actor ítalo-argentino Rodolfo Ranni.

1945 – Nace el actor y comediante uruguayo Berugo Carámbula.

1949 – Nace el músico estadounidense Bob Siebenberg , integrante de la banda Supertramp.

1950 – Nace el actor canadiense John Candy.

1958 – Nace el periodista y abogado argentino Eduardo Feinmann.

1961 – Nace el cineasta neozelandés Peter Jackson.

1961 – Nace el músico y actor irlandés Larry Mullen Jr., miembro de U2.

1963 – Nace el exfutbolista y director técnico brasilero Dunga. Jugando para su Selección, fue campeón del mundo en 1994.

1963 – Nace el actor y comediante estadounidense Rob Schneider.

1964 – Nace el exfutbolista y director técnico neerlandés Marco van Basten .

1968 – Nace la actriz y comediante uruguaya María Carámbula.

1969 – Fallece la actriz argentina Lola Membrives.

1980 – Nace la modelo y empresaria argentina Nicole Neumann.

1990 – Nace el futbolista argentino Emiliano Sala.

1992 – En la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II reconoce en nombre de la Iglesia Católica que la condena a Galileo Galilei fue injusta.

1993 – Fallece el cineasta italiano Federico Fellini.