Por qué se celebra hoy el Día del Pediatra en la Argentina

Hoy se celebra el Día del Pediatra, como cada 20 de octubre, en la Argentina. El festejo se da en recuerdo a un hecho histórico que dio inicio a uno de los organismos asociados a esta profesión en el país. La fecha tiene como objetivo, también, destacar la labor fundamental de estos médicos que se encuentran orientados a garantizar un buen desarrollo de la infancia. Los pediatras son los encargados de instruir a las familias desde los primeros momentos de vida de un niño, prevenir enfermedades y cumplir con los calendarios de vacunación pertinentes.

El 20 de octubre de 1911 se creó la Sociedad Argentina de Pediatría.

La SAP (Sociedad Argentina de Pediatría) cuenta con el apoyo de diferentes entes internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Latinoamericana de Pediatría (Alape), Unicef y la Asociación Internacional de Pediatría, con quienes trabaja en conjunto.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Pediatra?

Fue en 1973 cuando se llevó a cabo el Congreso Mundial de Pediatría Argentina, y durante esa jornada se propuso crear una fecha dedicada a los pediatras, en recuerdo de la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), creada el 20 de octubre de 1911.

Se trata de un organismo que cuenta con más de 40 delegaciones en todo el territorio nacional, que se encarga de reunir criterios, difundir información y trabajar asuntos relacionados con la investigación pediátrica en el país. Se encarga de buscar fuentes y mejorar las herramientas de trabajo de todos los pediatras con el fin de asegurar una mejor atención a sus pacientes.

El 20 de octubre se celebra el Día del Pediatra Victoria Gesualdi / AFV

