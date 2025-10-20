Por qué se celebra hoy el Día del Pediatra en la Argentina
La fecha recuerda la fundación de una de las instituciones más importantes de la pediatría en el país; las mejores frases para saludarlos en su día
Hoy se celebra el Día del Pediatra, como cada 20 de octubre, en la Argentina. El festejo se da en recuerdo a un hecho histórico que dio inicio a uno de los organismos asociados a esta profesión en el país. La fecha tiene como objetivo, también, destacar la labor fundamental de estos médicos que se encuentran orientados a garantizar un buen desarrollo de la infancia. Los pediatras son los encargados de instruir a las familias desde los primeros momentos de vida de un niño, prevenir enfermedades y cumplir con los calendarios de vacunación pertinentes.
La SAP (Sociedad Argentina de Pediatría) cuenta con el apoyo de diferentes entes internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Latinoamericana de Pediatría (Alape), Unicef y la Asociación Internacional de Pediatría, con quienes trabaja en conjunto.
¿Por qué se celebra hoy el Día del Pediatra?
Fue en 1973 cuando se llevó a cabo el Congreso Mundial de Pediatría Argentina, y durante esa jornada se propuso crear una fecha dedicada a los pediatras, en recuerdo de la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), creada el 20 de octubre de 1911.
Se trata de un organismo que cuenta con más de 40 delegaciones en todo el territorio nacional, que se encarga de reunir criterios, difundir información y trabajar asuntos relacionados con la investigación pediátrica en el país. Se encarga de buscar fuentes y mejorar las herramientas de trabajo de todos los pediatras con el fin de asegurar una mejor atención a sus pacientes.
Las mejores frases para compartir en el Día del Pediatra
- “El buen médico trata la enfermedad; el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad.” William Osler.
- “El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza, no su enemigo.” Paracelso.
- “En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad.” René Favaloro.
- “No son los vestíbulos de mármol los que proporcionan la grandeza intelectual, sino el alma y el cerebro del investigador”. Alexander Fleming.
- “Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad.” Platón.
- “Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan... Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón.” María Montessori.
- “Solo el médico y el dramaturgo gozan del raro privilegio de cobrar las desazones que nos dan.” Santiago Ramón y Cajal.
- “A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad.” Mahatma Gandhi.
- “Hacen más por la medicina quienes buscan que quienes concluyen.” Ángeles Mastretta.
- “El que solo sabe medicina, ni medicina sabe.” José de Letamendi.
- “Nadie, absolutamente nadie, va a dejar de respirar bajo mi cuidado” Virginia Apgar.
- “Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre.” Jean-Jacques Rousseau.
- “No puede el médico curar bien sin tener presente al enfermo.” Séneca.
- “Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan.” Antoine de Saint-Exupéry.
- “La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices.” Albert Einstein.
- “Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo.” José Martí.
- “La verdadera aplicación de la química no es fabricar oro, sino preparar medicamentos.” Paracelso.
- “La infancia es una etapa maravillosa. No hay pasado, no hay futuro; solo un presente que se mira con inocencia e ilusión.” Carla Montero.
- “La única riqueza en este mundo son los niños, más que todo el dinero y el poder.” Mario Puzo.
