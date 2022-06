Efemérides del 6 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

Los eventos que sucedieron un 6 de marzo forman una extensa lista de efemérides. Nacimientos, muertes y otros sucesos se juntan el día que el mundo celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, y en nuestro país se festeja el Día de la Ingeniería. Entre los que vinieron al mundo en esta fecha está Aleksandr Pushkin, considerado el padre de la literatura rusa moderna, y el no menos reconocido escritor alemán Thomas Mann. También festejan su cumpleaños el tenista retirado Björn Borg, la actriz Leonora Balcarce y el guitarrista estadounidense Steve Vai, entre otros. La de hoy también fue la fecha en que se produjo el desembarco en Normandía que inició el avance occidental sobre la Europa bajo el control nazi. Un día como este también murieron dos importantes músicos estadounidenses: el saxofonista Stan Getz y el tecladista Billy Preston, colaborador de The Beatles en los discos Let it Be y Abbey Road. Todo esto y más, en las efemérides del 6 de junio.

1799 – En Moscú, nace el escritor, poeta y dramaturgo Aleksandr Pushkin.

1875 – Nace el escritor alemán Thomas Mann. Obtuvo el Premio Nobel de literatura en 1929 y escribió obras como La montaña mágica y José y sus hermanos.

1941 – Fallece Louis Chevrolet, conductor de autos y cofundador de la empresa que lleva su apellido.

1944 – Se produce el Día D, nombre que hace referencia al desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

1948 – En Bandol, Francia, fallece Louis Jean Lumière, pionero de la cinematografía.

1956 – Nace el extenista sueco Björn Borg. Entre sus títulos se encuentran 11 campeonatos de Grand Slam.

1960 – Nace el músico y guitarrista estadounidense Steve Vai.

1961 – Fallece el psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Entre sus obras se encuentran títulos como Los arquetipos y lo inconsciente colectivo y Civilización en transición.

1967 – En Connecticut, nace el actor estadounidense Paul Giamatti. Fue nominado a un Premio Oscar por su trabajo en El luchador.

1968 – Tras ser disparado el día anterior, fallece el político estadounidense Robert “Bobby” Kennedy.

1978 – Nace en Buenos Aires la actriz Leonora Balcarce. En cine participó de películas como La ciénaga y ¿De quién es el portaligas?

1984 – Se lanza en la Unión Soviética el videojuego conocido como Tetris.

1991 – En California, Estados Unidos, fallece el saxofonista y músico de jazz Stan Getz.

2004 – El tenista Gastón Gaudio se queda con el título de Roland Garros al vencer a su compatriota Guillermo Coria.

2006 – Fallece el músico estadounidense Billy Preston. Trabajó con artistas como The Beatles, Bob Dylan, Eric Clapton y Aretha Franklin.

2012 – En Buenos Aires, fallece la cantante y actriz argentina Estela Raval.

2014 - Marcelo Gallardo es presentado como Director Técnico de River.