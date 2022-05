River: Marcelo Gallardo habló de las dificultades del próximo mercado de pases y se plantó por las cesiones de Julián Álvarez y Armani a la selección

La inminente salida de Julián Álvarez tiene en vilo a todo River. Tras la goleada ante Colo Colo que clasificó al equipo millonario a los octavos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo se refirió a los eventuales reemplazantes del delantero cordobés. Reconoció que buscarán en el mercado, pero desafió a los que piensa que el club está en condiciones de traer a un futbolista de renombre como Lucas Alario o Valentín Castellanos, dos de los nombrados para llegar en junio. “No hay que mentirle a la gente, porque el mercado está difícil”, se sinceró el Muñeco. Y añadió: “Julián se va y tampoco es fácil traer a alguien de peso. A los que opinan sobre eso los invito a nuestra oficina en Ezeiza para que me digan cómo se hace”, desafió.

Ante las repreguntas sobre el tema, Gallardo insistió: “Hay que tener coherencia y paciencia, pero haremos lo posible para traer un jugador de jerarquía, porque se nos irá un grandísimo futbolista (por Álvarez). Los mercados siempre fueron complejos y por una cuestión de fechas siempre algunos tuvieron ventajas, porque cuando los de afuera se están armando, nosotros estamos en etapa de definición en Argentina. Pero siempre tratamos de resolverlo de la mejor manera posible”, graficó el Muñeco. “¿Nombres? ¿Querés que te dé nombres?”, se molestó ante la insistencia de la prensa. Y cerró con una humorada: “¡Razoná! Si estoy hablando de Julián Álvarez, ¿qué vamos a traer? ¿Un kinesiólogo?”.

El resumen del 4-0 de River a Colo Colo

En otra parte de su alocución ante los medios de prensa, Gallardo describió las dificultades por las que atraviesa un club como River ante cada ventana de transferencias, incluida la posibilidad de que algunos de sus mejores jugadores sea vendido (por ejemplo, Enzo Fernández, al que sigue de cerca Benfica, de Portugal): “Se depende de la voluntad de los futbolistas. Haremos respetar los valores lógicos del mercado. Si el jugador tiene el deseo de salir, nunca le quité esa posibilidad. Pero debemos tener tranquilidad porque hay poco tiempo de maniobra. Vamos a jugar octavos de final rápido y creo que ninguno se querrá ir en esa instancia. Generalmente, me enteré antes que los periodistas si un jugador se quiere ir ”, completó.

La consulta sobre el reemplazante de Julián Álvarez no fue la única que irritó al entrenador de River. Al Muñeco tampoco le gustó demasiado que le preguntaran sobre si Nicolás de la Cruz corre riesgo de transformarse en otro caso como el de Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser, quienes no volvieron a jugar desde que se truncaron las negociaciones para renovar sus contratos. Ambos quedarán libres en junio. El uruguayo, por su parte, termina su vínculo con River en diciembre: “¡Qué pregunta!”, respondió el Muñeco con una sonrisa irónica. Y añadió: “Es una postura que están manejando los directivos con De la Cruz. Hay buena disposición de las partes, así que no vamos a tomar ninguna decisión apresurada. Llegado el momento veremos cómo decidimos, pero para tu información hay una buena predisposición de ambas partes ”, aclaró el Muñeco, dando a entender que el caso del uruguayo es diferente a los de Angileri y Rollheiser.

David Martinez empieza a celebrar su gol, el que selló el 4-0 de River en su estadio

“Nos toca jugar un partido todavía”, respondió Gallardo al ser consultado sobre la posibilidad de ceder antes de tiempo a Franco Armani y Julián Álvarez, sus dos jugadores convocados por Lionel Scaloni para la concentración en Bilbao (España) y el partido por la Finalissima con Italia, en Wembey, el 1 de junio. En año mundialista, el entrenador del seleccionado quiere tener la mayor tiempo posible a los futbolistas.

Sin embargo, Gallardo piensa en el último partido de la fase de grupos de la Libertadores. Estar clasificado a octavos de final no le modifica la planificación: “Tenemos un partido que jugar. No corresponde. Después del 25, quedarán liberados para viajar, pero no nos consta que tienen pasajes” , aseguró, ante la pregunta sobre si la AFA les había hecho llegar los tickets para viajar a Europa antes del 25 de mayo. River enfrentará esa noche a Alianza Lima en el Monumental, con el objetivo de ganar, llegar a los 16 puntos y quedar entre los mejores primeros de la fase de grupos de la Copa.

La alegría de Paulo Díaz, capitán millonario

“Necesitaba un partido así para sacarme la espina (después del error contra Tigre por la Copa de la Liga Profesional). Esa jugada podía pasar. Obviamente no quería que pasara y era contra Colo-Colo la ocasión para volver a demostrar la seguridad que le doy a mi equipo” , apuntó el chileno Paulo Díaz, quien ante el Cacique portó por primera vez el brazalete de capitán de River.

“Es que me siento cómodo en River. Me agrada estar peleando siempre las copas. Es lo primordial. Marcelo me dijo que iba a ser capitán, siempre lucho por eso y esta vez me tocó. Mi familia debe estar orgullosa por esta distinción ”, completó el defensor, que llegó a River en 2019.

La autocrítica de Gustavo Quinteros y la referencia a los incidentes en el entretiempo

“Tuvimos tres situaciones para definir en el primer tiempo. El segundo tiempo fuimos un desastre y yo soy el responsable. Le dimos todas las posibilidades a River para que hiciera los goles”, se sinceró Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, tras la goleada sufrida por el Cacique en el Monumental.

El DT apuntó a los incidentes en el entretiempo (los hinchas de su equipo se treparon a un acrílico en el estadio y demoraron el reinicio de las acciones) como una de las causas por las que el conjunto chileno pudo haber dado tantas ventajas en la segunda parte: “ Hay un grupo de gente que hace todos los partidos problemas y perjudican al equipo. Hoy demoraron el inicio y no sé si fue uno de los motivos de la desconcentración. Más allá de eso, los verdaderos hinchas son los que no perjudican a su club”, dijo Quinteros.