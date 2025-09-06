Las efemérides del 6 de septiembre reúnen diferentes celebraciones y eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día de las Relaciones Públicas en la Argentina, por el cual se reconoce el rol de esta profesión en la comunicación.

Las RR.PP. son el conjunto de técnicas y acciones que buscan crear, mantener y mejorar la imagen y reputación de organizaciones ante distintos públicos. La fecha sirve también para honrar el trabajo de los profesionales que contribuyen al desarrollo institucional, empresarial y social del país.

El día de las Relaciones Públicas en la Argentina es el 6 de septiembre Shutterstock

La efeméride conmemora el día del año 1976 en que se fusionaron las dos organizaciones que hasta entonces representaban a los trabajadores del sector: la Asociación Argentina de Relaciones Públicas (AARP), fundada en 1958, y el Círculo Argentino de Profesionales de Relaciones Públicas, que databa de 1961. De la unión entre ambas surgió la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas (CONFIARP), que en 1989 cambió su nombre por el que mantiene hasta la actualidad: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina.

Efemérides del 6 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1906 – Nace el investigador especializado en química biológica Luis Federico Leloir , ganador del Premio Nobel de Química en 1970.

, ganador del Premio Nobel de Química en 1970. 1921 – Muere el Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La Plata.

fundador de la ciudad de La Plata. 1928 – Se empieza a construir la Línea B de subterráneos.

1930 – El general José Félix Uriburu derroca al presidente Hipólito Yrigoyen en el primer golpe de Estado de la República Argentina.

1944 – Nace el compositor y cofundador de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters.

1946 – Nace el entrenador de fútbol argentino Ángel Cappa.

1948 – Nace el cocinero español Karlos Arguiñano.

1965 – India decreta la movilización general contra Pakistán.

1971 – Nace Dolores O’Riordan, cantante irlandesa de la banda The Cranberries.

1972 – Nace el actor británico Idris Elba.

1975 – 3000 personas mueren en Turquía a causa de un terremoto.

1984 – Nace la modelo y conductora de televisión argentina Paula Chaves.

1997 – Un millón de personas asisten al funeral de la princesa Diana de Gales en Londres.