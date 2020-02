Efemérides del 6 de febrero: ¿Qué pasó un día como hoy?

Se cumple el segundo aniversario de la muerte de Débora Pérez Volpin Fuente: Archivo

Tragedias naturales, encuentros que harán historia en la música, nacimientos y partidas. Todo esto ocurrió un 6 de febrero en Argentina y el mundo.

1783 - En Sicilia, Italia, se produce el segundo de una serie de cinco terremotos en 50 días. En el primero murieron 25.000 personas, para el segundo se originó un tsunami que ahogó a 1500 personas que buscaban refugio en la playa.

1895 - Nace el deportista estadounidense George Herman "Babe" Ruth, considerado uno de los mejores beisbolistas de todos los tiempos.

1945 - Nace en Jamaica el músico Bob Marley, ícono de la cultura reggae. A través de sus canciones y acciones, difundió el movimiento rastafari y dejó un legado que hasta el día de hoy perdura en muchos artistas. Algunos de sus temas más conocidos son "I shot the sheriff", "Jamming" y "No woman, no cry".

1958 - Ocurre la tragedia aérea de Munich. El equipo completo del Manchester United regresaba a Inglaterra luego de disputar un partido en la entonces Yugoslavia. Al hacer una parada técnica en Munich, el piloto tuvo problemas para despegar y terminó chocando contra una casa lindera al aeropuerto. Murieron 25 personas, entre jugadores y periodistas.

1958 - Paul McCartney le presentaba a John Lennon a un amigo llamado George Harrison de tan solo 15 años. Luego de ensayar con la banda que llevaba por nombre The Quarrymen, decidieron cambiar el nombre a The Beatles.

1962 - Nace el cantante Axl Rose, líder de la mítica banda norteamericana Guns N' Roses con la que grabó seis discos.

2018 - Fallece la periodista y política argentina Débora Pérez Volpin.

Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina - UNICEF estima que aproximadamente 70 millones de niñas y mujeres a largo de 27 países de África y Medio Oriente han sufrido esta práctica. En la mayoría de los casos, tiene como consecuencia la muerte, y un impacto perjudicial en la salud y el desarrollo de las que sobreviven.