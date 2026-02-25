Todos los santos para rezarles en marzo, día por día
La Iglesia Católica proporciona en el santoral las fechas de cada figura importante de la liturgia; cuáles son los santos y las fiesta litúrgicas más destacados del tercer mes del año
El santoral es un calendario que la Iglesia Católica tiene con todas las fechas en que se conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. Además, se incluye festividades importantes para los fieles de esta religión. De esa forma, es posible conocer en detalle todos los santos a los que se puede rezar en marzo.
Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.
Todos los santos para rezar en marzo
Este es el santoral del tercer mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de marzo por la Iglesia Católica, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:
|<b>Fecha</b>
|<b>Santos</b>
1° de marzo
San Dositeo y San Albino
2 de marzo
Los mártires de los Lombardos y San Simplicio, Papa
3 de marzo
Santos Marino y Astirio (mártires) y Santa Catalina Drexel
4 de marzo
San Casimiro de Polonia
5 de marzo
San Adrián
6 de marzo
Santa María de la Providencia
7 de marzo
Santas Perpetua Felicidad y compañeros mártires y San Teófilo, obispo de Nicomedia
8 de marzo
San Juan de Dios
9 de marzo
Santa Francisca Romana y Santa Catalina de Bolonia
10 de marzo
Santos cuarenta mártires de Sebaste
11 de marzo
Santos Trofimo y Talo y San Sofronio
12 de marzo
San Maximiliano y San Luigi Orione (Don Orione)
13 de marzo
Santa Eufrasia
14 de marzo
Santa Matilde
15 marzo
San Longinos
16 de marzo
San Clemente Hofbauer, Santos Hilario y Taciano y San José del Rosario Brochero (Cura Brochero)
17 de marzo
San Patricio
18 de marzo
San Cirilo
19 de marzo
San José
20 de marzo
San Daniel y San Martín de Braga
21 de marzo
Santa María Francisca de las 5 Llagas mística
22 de marzo
San Epafrodito
23 de marzo
San José Oriol y Santo Toribio de Mogrovejo
24 de marzo
San Simeón de Trento y San Guillermo de Norwich, y Santa Catalina de Suecia
25 de marzo
San Dimas
26 de marzo
San Cástulo y San Ludgero
27 de marzo
San Juan de Egipto
29 de marzo
Santos Jonas y Baraquicio
30 de marzo
San Zósimo y San Juan Clímaco
31 de marzo
San Benjamín
Las fechas litúrgicas más destacadas de diciembre
Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona.
- San Juan de Dios: fue un religioso nacido en Portugal que se dedicó a la ayuda a los más necesitados y enfermos en un hospital que él mismo fundó. Además, constituyó la Orden de Hospitalarios de San Juan de Dios. Falleció en Granada, España, el 8 de marzo de 1550. Es patrón de hospitales, enfermos, enfermeros y bomberos.
- Cura Brochero: San José Gabriel del Rosario fue un sacerdote cordobés considerado el modelo para el sacerdocio. Construyó más de 200 km de caminos, iglesias, escuelas y una Casa de Ejercicios Espirituales. Contrajo lepra al visitar enfermos, quedando ciego y sordo al final de su vida. Se trata del segundo argentino canonizado, después de Héctor Valdivieso Sáenz, en 2016 por el Papa Francisco. Cuenta con muchos fieles, principalmente en nuestro país, y en su día de nacimiento atrae milea a Villa Cura Brochero, donde se realizan misas multitudinarias, procesiones y peregrinaciones en su honor.
- San Patricio: se trata del patrono de Irlanda, entre otras ciudades del mundo, cuya celebración es muy popular a nivel mundial. Fue un obispo que de joven fue esclavizado por piratas irlandeses y llevado a la isla, donde trabajo de pastor por seis años. Después de recuperar la libertad, estudió teología y eventualmente volvió a Irlanda como obispo para evangelizar a los druidas paganos. Falleció el 17 de marzo de 461 en Saul, Irlanda.
- Solemnidad de San José: en esta fecha se celebra al esposo de la Virgen María y el padre adoptivo de Jesús, Hijo de Dios. La Iglesia lo venera como patrón, a quien Dios constituyó como cabeza de la Sagrada Familia. La tradición lo describe como justo, humilde y protector.
- Solemnidad de la Anunciación del Señor: en esta fecha se recuerda la visita del arcángel Gabriel a la Virgen María en Nazaret, momento en que le anunció que concebiría a Jesús por obra del Espíritu Santo. Es una fiesta de precepto en muchos lugares, con misa solemne que destaca la encarnación del Verbo.
