Todos los santos para rezarles en marzo, día por día

El santoral es un calendario que la Iglesia Católica tiene con todas las fechas en que se conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. Además, se incluye festividades importantes para los fieles de esta religión. De esa forma, es posible conocer en detalle todos los santos a los que se puede rezar en marzo.

Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.

El santoral oficial de marzo (Foto: Freepik)

Todos los santos para rezar en marzo

Este es el santoral del tercer mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de marzo por la Iglesia Católica, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:

<b>Fecha</b> <b>Santos</b> 1° de marzo San Dositeo y San Albino​ 2 de marzo Los mártires de los Lombardos y San Simplicio, Papa​ 3 de marzo Santos Marino y Astirio (mártires) y Santa Catalina Drexel​ 4 de marzo San Casimiro de Polonia​ 5 de marzo San Adrián​ 6 de marzo Santa María de la Providencia ​ 7 de marzo Santas Perpetua Felicidad y compañeros mártires y San Teófilo, obispo de Nicomedia​ 8 de marzo San Juan de Dios​ 9 de marzo Santa Francisca Romana y Santa Catalina de Bolonia​ 10 de marzo Santos cuarenta mártires de Sebaste​ 11 de marzo Santos Trofimo y Talo y San Sofronio​ 12 de marzo San Maximiliano y San Luigi Orione (Don Orione)​ 13 de marzo Santa Eufrasia 14 de marzo Santa Matilde 15 marzo San Longinos 16 de marzo San Clemente Hofbauer, Santos Hilario y Taciano y San José del Rosario Brochero (Cura Brochero) 17 de marzo San Patricio 18 de marzo San Cirilo 19 de marzo San José 20 de marzo San Daniel y San Martín de Braga 21 de marzo Santa María Francisca de las 5 Llagas mística 22 de marzo San Epafrodito 23 de marzo San José Oriol y Santo Toribio de Mogrovejo 24 de marzo San Simeón de Trento y San Guillermo de Norwich, y Santa Catalina de Suecia 25 de marzo San Dimas 26 de marzo San Cástulo y San Ludgero 27 de marzo San Juan de Egipto 29 de marzo Santos Jonas y Baraquicio 30 de marzo San Zósimo y San Juan Clímaco 31 de marzo San Benjamín

El Día de San José se celebra el 19 de marzo ACI Prensa

Las fechas litúrgicas más destacadas de diciembre

Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona.

San Juan de Dios : fue un religioso nacido en Portugal que se dedicó a la ayuda a los más necesitados y enfermos en un hospital que él mismo fundó. Además, constituyó la Orden de Hospitalarios de San Juan de Dios. Falleció en Granada, España, el 8 de marzo de 1550. Es patrón de hospitales, enfermos, enfermeros y bomberos.

: fue un religioso nacido en Portugal que se dedicó a la ayuda a los más necesitados y enfermos en un hospital que él mismo fundó. Además, constituyó la Orden de Hospitalarios de San Juan de Dios. Falleció en Granada, España, el 8 de marzo de 1550. Es patrón de hospitales, enfermos, enfermeros y bomberos. Cura Brochero: San José Gabriel del Rosario fue un sacerdote cordobés considerado el modelo para el sacerdocio. Construyó más de 200 km de caminos, iglesias, escuelas y una Casa de Ejercicios Espirituales. Contrajo lepra al visitar enfermos, quedando ciego y sordo al final de su vida. Se trata del segundo argentino canonizado, después de Héctor Valdivieso Sáenz, en 2016 por el Papa Francisco. Cuenta con muchos fieles, principalmente en nuestro país, y en su día de nacimiento atrae milea a Villa Cura Brochero, donde se realizan misas multitudinarias, procesiones y peregrinaciones en su honor.

El Día de San Patricio se conmemora el 17 de marzo (Foto: Archivo)