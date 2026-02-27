Cómo hacer crecer el pelo rápido

El crecimiento del cabello es una de las preocupaciones estéticas más frecuentes, especialmente después del verano cuando la exposición al sol, el cloro y la sal suelen dejar las puntas dañadas y la fibra capilar debilitada.

Si bien el ritmo de crecimiento está determinado en gran medida por la genética y los ciclos biológicos (crece en promedio de 1 a 1,5 centímetros por mes), existen factores externos que pueden ralentizar este proceso o provocar roturas que impiden ver el progreso.

Trabajar en la salud capilar y del cuero cabelludo puede ayudar a que el pelo crezca más rápido Freepik

En 2026, el enfoque de los especialistas se centra en la salud del cuero cabelludo como la base fundamental para un crecimiento óptimo. Para que el pelo crezca a su máximo potencial, es necesario garantizar un entorno saludable en el folículo piloso. No existen soluciones mágicas que dupliquen el largo de la noche a la mañana, pero sí estrategias probadas que mejoran la circulación sanguínea y la nutrición del bulbo, acelerando la recuperación de la melena y evitando la caída prematura.

En definitiva hacer que el pelo crezca rápido es un proceso de constancia. La combinación de una buena alimentación, el manejo delicado de la fibra capilar y el cuidado del cuero cabelludo son las únicas herramientas reales para ver resultados sólidos. Al final del día, una cabellera sana es una que crece, y el respeto por sus ciclos naturales es la mejor garantía para lucir la melena deseada.

A continuación, los pilares para estimular el crecimiento capilar para que crezca rápido:

1 Nutrición

El cabello es un tejido que se nutre a través de la sangre. Una dieta pobre se refleja de inmediato en un pelo opaco y de crecimiento lento. Por lo tanto, ingerir proteínas y biotina puede aportar los aminoácidos necesarios para la creación de queratina. Para ello, se puede consumir huevos, pescados, legumbres y frutos secos.

2 Masajes capilares

Masajear el cuero cabelludo puede ayudar a la salud del pelo

Masajear el cuero cabelludo ayuda a estimular el crecimiento capilar. Realizar masajes circulares diarios con la yema de los dedos durante 5 minutos ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la irrigación en la zona de los folículos, lo que facilita la llegada de nutrientes.

3 Cuidados en el lavado y el cepillado

Muchas veces, la sensación de que el pelo “no crece” se debe a que las puntas se rompen al mismo ritmo que crece la raíz. El mantenimiento diario es crucial para aumentar el largo:

Lavado con agua templada: el agua muy caliente debilita el folículo y reseca la fibra. Finalizar el enjuague con agua fría ayuda a sellar la cutícula, lo que aporta brillo y protección.

Cómo cepillarse el pelo para evitar que se quiebre puhhha - Shutterstock

Cepillado consciente: es vital desenredar el cabello empezando por las puntas y subiendo hacia la raíz. Es preferible hacerlo cuando el pelo está seco o con un peine de dientes anchos si está húmedo para evitar la rotura mecánica.

4 El rol de los cortes y los tratamientos térmicos

Existe el mito de que cortar las puntas hace que el pelo crezca más rápido desde la raíz, lo cual es físicamente imposible. Sin embargo, realizar un corte de saneamiento cada tres meses elimina las puntas abiertas (horquetillas). De lo contrario, seguirían subiendo por la fibra capilar y provocaría que el pelo se quiebre más arriba.

Se recomienda evitar usar planchitas y secadores Foto: Freepik.

Asimismo, en 2026 se recomienda limitar el uso de planchitas y secadores a altas temperaturas, ya que el calor excesivo desnaturaliza las proteínas del cabello, por lo que lo puede volver quebradizo y detener su avance visual.