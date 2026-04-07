Efemérides del 7 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?
Este martes se conmemora el Día Nacional del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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Las efemérides de este 7 de abril reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se conmemora en la Argentina el Día del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones.
Esta jornada es comúnmente conocida como el “Día del Cartero” ―que en nuestro país se conmemora el 14 de septiembre―, pero engloba a todos los trabajadores del servicio postal. Según indica la Federación de Obreros y Empleados de Correo y Telecomunicaciones en su sitio, cada uno de los involucrados en cada uno de los eslabones de la cadena que hacen llegar las cartas y los paquetes disfrutan de un día no laborable.
Se eligió esta fecha porque el 4 de abril del año 1876 se sancionó la Ley de Correos, impulsada por el entonces presidente de la Dirección de Correos, Eduardo de Olivera. Esta normativa fusionó las Direcciones de Correos con la de Telégrafos y así creó una única entidad que perdura en el tiempo. Esto permitió modernizar los servicios postales de la época. Desde entonces, se conmemora este día en honor de los hombres y mujeres que prestan sus servicios a lo largo y ancho del país.
Efemérides del 7 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1614 – Muere El Greco, pintor español.
- 1822 – Se funda en Buenos Aires la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
- 1889 – Nace Gabriela Mistral, poetiza chilena ganadora del Premio Nobel.
- 1891 – Nace la escritora y ensayista argentina Victoria Ocampo, autora de emblemáticos libros como La viajera y sus sombras, entre otros.
- 1915 – Nace Billie Holiday, cantante de blues norteamericana.
- 1920 – Nace Ravi Shankar, compositor y músico indio. Influenció a referentes de la música como Los Beatles y mantuvo una amistad con George Harrison, quien incursionó en el sitar.
- 1939 – Nace el cineasta estadounidense Francis Ford Coppola, director de la trilogía de El Padrino y de las películas Apocalipsis ahora y Los Marginados, entre otras.
- 1947 – Muere Henry Ford, impulsor de la industria automotriz estadounidense.
- 1948 – Se funda la Organización Mundial de la Salud (OMS), que forma parte de la ONU.
- 1964 – Nace el actor neozelandés Russell Crowe.
- 1971 – El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia el incremento en la retirada de tropas de Vietnam.
- 1982 – Nace Soledad Fandiño, actriz, modelo y conductora de televisión argentina.
- 1999 – Segunda visita del Dalai Lama a la Argentina. Es declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.
- 2001 – La Nave Mars Odyssey de la NASA despega con rumbo a Marte desde Florida, Estados Unidos.
- 2005 – Yalal Talabani, líder kurdo, asume como nuevo presidente de Irak.
- 2009 – En Perú, el expresidente Alberto Fujimori es condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
- Se celebra el Día Mundial de la Salud.
- En la Argentina se celebra el Día del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones
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