Las efemérides de este 7 de abril reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se conmemora en la Argentina el Día del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones.

Esta jornada es comúnmente conocida como el “Día del Cartero” ―que en nuestro país se conmemora el 14 de septiembre―, pero engloba a todos los trabajadores del servicio postal. Según indica la Federación de Obreros y Empleados de Correo y Telecomunicaciones en su sitio, cada uno de los involucrados en cada uno de los eslabones de la cadena que hacen llegar las cartas y los paquetes disfrutan de un día no laborable.

El Día del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones en la Argentina se celebra el 7 de abril

Se eligió esta fecha porque el 4 de abril del año 1876 se sancionó la Ley de Correos, impulsada por el entonces presidente de la Dirección de Correos, Eduardo de Olivera. Esta normativa fusionó las Direcciones de Correos con la de Telégrafos y así creó una única entidad que perdura en el tiempo. Esto permitió modernizar los servicios postales de la época. Desde entonces, se conmemora este día en honor de los hombres y mujeres que prestan sus servicios a lo largo y ancho del país.

Efemérides del 7 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1614 – Muere El Greco, pintor español.

1822 – Se funda en Buenos Aires la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

1889 – Nace Gabriela Mistral, poetiza chilena ganadora del Premio Nobel.

1891 – Nace la escritora y ensayista argentina Victoria Ocampo, autora de emblemáticos libros como La viajera y sus sombras, entre otros.

1915 – Nace Billie Holiday, cantante de blues norteamericana.

1920 – Nace Ravi Shankar, compositor y músico indio. Influenció a referentes de la música como Los Beatles y mantuvo una amistad con George Harrison, quien incursionó en el sitar.

1939 – Nace el cineasta estadounidense Francis Ford Coppola, director de la trilogía de El Padrino y de las películas Apocalipsis ahora y Los Marginados, entre otras.