Efemérides del 7 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Las efemérides del 7 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, fecha en que se festeja el Día del Carnavalito, ritmo tradicional del norte argentino. Además, este martes es el cumpleaños del actor estadounidense Ashton Kutcher.

El Día del Carnavalito se celebra en este día por tratarse de la fecha en que nació Edmundo Zaldívar, compositor que escribió “El Humauaqueño”, una canción emblema del folclore nacional que representa a los habitantes de la zona de Jujuy donde surgió el carnavalito.

Este martes, además, cumple 45 años el actor y modelo norteamericano Ashton Kutcher, que nació un día como este de 1978 en la ciudad de Cedar Rapids, parte del estado de Iowa. Tras mudarse a Los Ángeles, se hizo conocido por el personaje de Kelso en la serie That 70′s Show, donde compartió elenco con quien en 2015 se convirtió en su segunda esposa, Mila Kunis. Entre otras películas, protagonizó la comedia romántica Recién Casados, el drama El Efecto Mariposa y la película biográfica Jobs, donde interpretó al fundador de Apple, Steve Jobs. También fue uno de los protagonistas de la serie Two And a Half Men entre las temporadas 9 y 12, tras la salida de Charlie Sheen del elenco.

Todo esto y más, en las efemérides del 7 de febrero

1478 – Nace el político y escritor británico Tomás Moro.

1804 – Nace el fabricante estadounidense John Deere.

1812 – Nace el escritor británico Charles Dickens, autor de obras como Grandes esperanzas y Oliver Twist.

1834 – Nace el militar y escritor argentino Estanislao del Campo.

1894 – Muere el inventor de instrumentos musicales belga Adolphe Sax. Fabricó el saxofón.

1927 – Nace la cantante y actriz francesa Juliette Gréco.

1932 – Nace el periodista y escritor estadounidense Gay Talese.

1944 – Nace el periodista y conductor argentino Samuel “Chiche” Gelblung.

1946 – Nace el músico y cantante argentino Luis Ricardo Aguirre, más conocido como Ricky Maravilla.

1948 – Nace el periodista y escritor argentino Jorge Halperín.

1955 – Nace el actor estadounidense Miguel Ferrer.

1964 – Los Beatles viajan a los Estados Unidos por primera vez. Son recibidos por tres mil fans en el Aeropuerto Kennedy de Nueva York.

1965 – Nace el actor y cómico estadounidense Chris Rock.

1978 – Nace el actor estadounidense Ashton Kutcher.

1979 – Muere el médico nazi alemán Josef Mengele, conocido como “el Ángel de la Muerte”.

1997 - La selección argentina sub 20, dirigida por José Pekerman, gana el campeonato sudamericano luego de 30 años sin lograr ese título.

José Pekerman, gana el campeonato sudamericano luego de 30 años sin lograr ese título. 2002 – Muere el actor argentino Alberto Omar “Cacho” Bustamante.

2003 – Muere el escritor hondureño Augusto Monterroso.

2015 – Muere el ilusionista René Lavand (Héctor René Lavandera)

2017 – Muere el lingüista y filósofo búlgaro-francés Tzvetan Todorov.

Día del Carnavalito

LA NACION