Las efemérides del 7 de septiembre reúnen diferentes celebraciones y eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día del Trabajador Metalúrgico en la Argentina.

La fecha rinde homenaje al día de 1784 en que nació Fray Luis Beltrán, religioso y pionero de la metalurgia en el país, que en su Mendoza natal organizó una fragua para dotar de armas al Ejército de los Andes que peleaba en la Guerra de Independencia. Estudioso de física, química, matemática y mecánica, organizó la artillería del cuerpo armado que comandó José de San Martín, por ese entonces gobernador de la provincia. Allí Beltrán montó su célebre campamento de Plumerillo para producir junto a centenas de artesanos y herreros las balas de cañón, herraduras y demás objetos de hierro que necesitaban las tropas independentistas.

El 7 de septiembre es el Día del Trabajador Metalúrgico en la Argentina Archivo

Efemérides del 7 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1859 – Comienza a funcionar en Londres el Big Ben, reloj de la torre del parlamento.

1898 – Se abre al público el Jardín Botánico de Buenos Aires.

1936 – Nace el músico y compositor estadounidense Buddy Holly.

1936 – Nace el popular humorista argentino Jorge Porcel.

Jorge Porcel en Polémica en el bar 1997

1940 – Nace Darío Argento, director de cine italiano.

director de cine italiano. 1947 – Se sanciona en la Argentina la Ley de Voto Femenino.

1949 – Nace la cantante Gloria Gaynor .

. 1978 – Muere el baterista del grupo de rock The Who, Keith Moon.

1980 – Nace Gabriel Milito , futbolista argentino.

, futbolista argentino. 1996 – Muere la cantante Gilda en un accidente de tránsito.