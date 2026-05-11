Quiénes no pueden tomar agua de jamaica y por qué

El agua de jamaica es una bebida popular en distintos países de América Latina por su sabor refrescante y ligeramente ácido. Aunque la flor también se puede añadir en infusiones calientes, postres y algunas preparaciones culinarias.

A lo largo del tiempo, su consumo ha sido relacionado con posibles beneficios para la salud, por ejemplo, como apoyo en el control de la presión arterial, la regulación de la glucosa y la mejora de la salud digestiva.

El agua de Jamaica contiene ciertas propiedades diuréticas naturales Foto ilustrativa WIKIMEDIA

Sin embargo, los expertos advierten que no es adecuada para todas las personas. Entre las principales advertencias destaca su efecto sobre la glucosa en sangre.

De acuerdo con el Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos (Cenadim) de Perú, la flor de jamaica puede reducir los niveles de azúcar, por lo que en personas con diabetes o que ya utilizan medicamentos para controlar esta condición podría aumentar el riesgo de hipoglucemia.

El agua de Jamaica ayuda a controlar la presión arterial Foto ilustrativa: FLICKR

Consumir agua de jamaica en exceso o sin supervisión podría provocar niveles de glucosa demasiado bajos, generando síntomas como mareo, debilidad, sudoración o confusión.

Otra contraindicación importante es su efecto hipotensor. El Cenadim indica que la Hibiscus sabdariffa puede contribuir a disminuir la presión arterial sistólica y diastólica. Aunque esto podría ser favorable en algunos casos, representa un riesgo para personas con presión baja o que toman medicamentos antihipertensivos.

¿A qué se debe? Los expertos explican que podría potenciar el efecto del tratamiento y ocasionar hipotensión, manifestándose con síntomas como fatiga, visión borrosa, desmayos o sensación de debilidad.

De igual manera, la jamaica puede interferir con fármacos antihipertensivos, antidiabéticos, cloroquina, erlotinib, arginina, simvastatina, diclofenaco, cafeína y paracetamol.

Según el mismo Cenadim, esas interacciones pueden alterar la absorción, concentración o eliminación de los medicamentos en el organismo, por lo que se recomienda precaución en personas bajo tratamiento médico constante.

El agua de jamaica proviene del Hibiscus o Flor de Jamaica Foto ilustrativa PEXELS

¿Qué personas no deberían tomar agua de jamaica?

Uno de los grupos que debe evitar el consumo frecuente de agua de jamaica son las mujeres embarazadas.

De acuerdo con un artículo de la nutricionista Andreina De Almeida, esta flor podría afectar negativamente la fertilidad masculina y femenina, además de no recomendarse durante el embarazo ni en personas que buscan concebir.

Asimismo, los niños y adultos mayores deben consumirla con precaución, especialmente si presentan enfermedades crónicas o toman medicamentos de manera regular. En tales grupos, cambios bruscos en presión arterial o glucosa pueden tener un mayor impacto.

Y finalmente, personas con antecedentes de presión arterial baja no deberían tomar agua de jamaica de forma habitual, ya que sus propiedades pueden intensificar esa condición, así lo advierte el Cenadim.

Lo mismo aplica para pacientes con diabetes controlada mediante medicamentos, quienes requieren vigilancia médica para evitar alteraciones en sus niveles de glucosa.

Aunque el agua de jamaica es una bebida ampliamente consumida y generalmente segura, no se recomienda para todas las personas.

Por Fernanda Ortiz Hernández