El Chavo del 8: ¿cuántos millones le hizo ganar el niño más pobre a Chespirito?

Roberto Gomez Bolanos, más conocido como Chespirito, fue el creador de decenas de personajes cuya popularidad se mantiene en la actualidad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2020 • 09:38

El cese de emisiones televisivas del legendario programa El Chavo del 8 a nivel mundial marca un hito. Pero la diversificación del personaje es tan amplia y lucrativa que su poderío lo sigue haciendo inmortal.

"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público. Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?", escribió Florinda Meza (71) por Twitter.

El mensaje de Florinda al enterarse de la ruptura de relaciones entre Televisa y el Grupo Chespirito -representado por Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido comediante- solo vino confirmar lo que se sospechaba en los pasillos del mundo de espectáculo azteca.

"Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos", había escrito horas antes el heredero del imperio que fundó Gómez Bolaños. Sin aclarar exactamente qué pasó, lo cierto es que se había puesto punto final a casi medio siglo de imbatible reinado televisivo.

Chanfle y recontrachanfle

Parte del exitoso elenco del Chavo del 8

En efecto, fue el 20 de junio de 1971 cuando apareció por primera vez en las pantallas aquel niño atravesado por tics corporales que vivía en el barril de un humilde vecindario. Acerca de su capacidad de movilizar tensiones y expectativas sociales, de su identidad visual y fenómenos transculturales asociados a la cultura de masas, han corrido ríos de tinta.

Lo cierto es que, con una audiencia que a mediados de los años setenta se calculaba en 350 millones de televidentes por episodio, América Latina fue el núcleo central para la emergencia de El Chavo del 8 como fenómeno mundial: se emitió en 90 países de América, Asia, Europa, África y Oceanía y sus doblajes alcanzaron los 50 idiomas.

Transformado ya en el producto estrella de la mercadotecnia de Televisa, El Chavo consolidó su presencia internacional como compañía de medios a partir de los derechos de retransmisión y de sus derivados.

En 1974 apareció la historieta, en 2006 la serie animada y sus productos asociados: una línea de juguetes, cereales, mochilas, tortas, juguetes, animaciones, zapatos, máquinas para casinos, cursos de idiomas. Además, Roberto Gómez publicó El diario del Chavo del ocho en español e inglés, el musical para teatro El Chavo animado anduvo de gira por EE.UU. apuntalada por su popularidad en el cable. Hay parques temáticos, juegos de consola, aplicaciones para Facebook, iPhone, iPod y iPad y PlayStation.

Toda una mina de oro de la cual Gómez Fernández participa a través de la marca Grupo Chespirito. Creada en 2005 para la expedición de licencias y cobro de derechos intelectuales por el propio patriarca en vida, administra la serie de dibujos animados de más de 100 capítulos y comercializa el merchandising: juguetes, papelería, ropa y videojuegos.

Registrada en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, también se encarga de vender la marca en fotografías, cartón y materiales de enseñanza. El heredero era productor de Televisa, pero la ruptura con el emporio lo deja en libertad para administrar "Chanfle y recontrachanfle", el restaurante temático, y otros 400 productos por spin-off.

Chavo billonario

La diversificación del personaje es tan amplia y lucrativa que su poderío lo sigue haciendo inmortal Crédito: El Chavo del 8

De modo que el reciente desacuerdo sobre los derechos de los programas y la suspensión de sus emisiones en un planeta audiovisualmente independiente de la televisión, poco debe afectar a la popularidad de El Chavo, el Chapulín Colorado, el Chómpiras, el Doctor Chapatín, Vicente Chambón y Chaparrón Bonaparte.

Hace tiempo que las compañías THR3 Media Group y el Grupo Chespirito venían anunciando la creación de Chespirito Media Universe para lanzar una serie de animaciones, cómics, remakes, series y películas asociadas a esos personajes. Además, se prepara un museo con memorabilia del programa y una bioserie dedicada a Gómez Bolaños encarnado por Gael García Bernal y Lin-Manuel Miranda.

Con una fortuna personal calculada en 85 millones de dólares solo por el personaje del Chavo del 8, se cree que las otras figuras que salieron de la imaginación de Gómez Bolaños han generado más de 5 mil millones de dólares (Forbes calculó que la rentabilidad del Chavo, desde que se dejó de grabar en 1992, generó un estimado de 1700 millones de dólares).

Sin problemas entre los seis hijos de su primer matrimonio y Florinda Meza, con quien se casó en 2004, el talentoso creador puede seguir descansando en la paz de su tumba del cementerio Panteón Francés de la Piedad mientras el niño del tonel se consolida como nuestro Mickey Mouse latino.