Tres meses después de perderse, un perro se reencontró con su dueño. El momento en el que el perro vuelve a los brazos de su dueño quedó registrado en un emocionante video que ahora se hizo viral

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2020 • 09:27

Tres meses después de perderse, un perro se reencontró con su dueño. Coco, un perro de tres años que vivía con un hombre en la ciudad de Taguig, en Filipinas, pudo volver con su familia después de vagar por las calles durante más de 10 semanas. El momento en el que el perro regresa a los brazos de su dueño quedó registrado en un emotivo video que ahora se hizo viral.

Un hombre se reencuentra con su perro tres meses después de perderlo 01:00

Video

Rustico Samson Jr. compartió en Facebook el video del reencuentro con su perro, en el que se puede oír a la mascota gimiendo de alegría y moviendo la cola sin parar. El momento se dio en el estacionamiento de un shopping el miércoles último.

"En junio Coco desapareció. Siguió a mi hermano mayor que iba a trabajar y no volvió. Coco siempre duerme en la casa de mi hermano, y cuando mi hermano mayor no está en casa, Coco es quien cuida el departamento donde vive, que también está cerca de mi hogar", dijo Samson a INQUIRER.net en una entrevista. "Mi hermano no tiene tantos hijos y no tiene pareja, por eso siempre invita a Coco a que lo acompañe por la noche", continuó.

Luego, Samson explicó más sobre lo que cree que ocurrió la noche en la que el perro desapareció: "Supongo que sucedió porque mi hermano mayor estaba andando en su bicicleta esa noche, lo persiguió y, tal vez, se quedó atascado porque había muchos perros pasando y volviendo a casa. Probablemente estaba atrapado o peleándose con otro perro, por lo que no siguió a mi hermano".

En la misma entrevista, contó cómo fue el reencuentro. "El centro comercial donde lo vi es el lugar donde mi hermano mayor iba a trabajar. Él es un guardia de seguridad por la noche", señaló. El emocionante video que compartió Samson ya recibió más de 71.000 reacciones y 5.400 comentarios.