Más que alimento y ejercicio: la importancia vital de la hidratación en las mascotas

Cuando se habla de los cuidados básicos de las mascotas, sus dueños suelen pensar en esquemas de salud, actividad física, buena nutrición, entrenamiento, entre otros. Sin embargo, algunos suelen pasar por alto la importancia de la hidratación.

Este es un aspecto importante para garantizar la salud de las mascotas, sin considerar su rutina de ejercicio ni el clima del día, ya que el agua es fundamental para mantener el equilibrio del organismo de perros y gatos, tal y como sucede en el caso de los seres humanos.

Funciones del agua

El agua es, quizá, uno de los nutrientes más importantes tanto para las personas como para las mascotas. Este elemento cumple diferentes e importantes funciones y, en caso de tener un déficit de agua, muchos órganos y sistemas pueden presentar fallas que pueden comprometer gravemente la salud y el bienestar de perros y gatos.

Es importante tener en cuenta el consumo de agua, más en temporada de verano y altas temperaturas. (Foto: FreeP¡CK)

Dentro de las principales funciones del agua están:

A diferencia de como sucede con los seres humanos, perros y gatos regulan su temperatura corporal a través del jadeo. Otras formas de mantener la temperatura corporal son a través de la respiración y la sudoración en almohadillas y nariz . El agua ayuda a regular la temperatura y a evitar golpes de calor .

a través del jadeo. Otras formas de mantener la temperatura corporal son a través de la . El agua ayuda a . El agua es el componente más importante de la sangre. A través de ella se movilizan nutrientes como glucosa, vitaminas o lípidos, pero también se transporta el oxígeno a las células .

. Además, el agua desempeña un papel fundamental en la gran mayoría de las reacciones químicas que tienen lugar dentro del organismo del perro o del gato, como la digestión, la generación de proteínas y también para la producción de energía.

del perro o del gato, como la digestión, la generación de proteínas y también para la producción de energía. Algunos componentes del organismo de las mascotas, como la saliva, los ojos, las lágrimas, el líquido del cerebro y la lubricación de las articulaciones, necesitan la lubricación y la protección que el agua les ofrece.

El agua, a través de las heces y de la orina, ayuda a eliminar productos de desecho que resultan de procesos fisiológicos como el metabolismo.

que resultan de procesos fisiológicos como el metabolismo. El equilibrio del organismo también se mantiene a través del agua, ya que mantiene el balance de productos como cloro, potasio, sodio, entre otros.

Todas estas funciones se ven alteradas cuando el animal no cuenta con una hidratación adecuada, y la mascota puede ver seriamente afectada su salud.

Signos de deshidratación

Según la médica veterinaria Claudia Arciniegas, “los dueños de mascotas deben tener en cuenta que cuando no se hidrata de manera adecuada a las mascotas, se compromete la salud del animal”. Además, añade, “es tan importante la cantidad de agua como la calidad, ya que el agua en exceso o en pésimas condiciones de calidad también puede causar enfermedades”.

Algunos de los signos que las personas deben tener en cuenta, según la médica veterinaria, son:

Ojos que están hundidos, que presentan poca lubricación o que están “apagados” o con poco brillo .

. Piel que pierde su calidad y elasticidad.

que pierde su calidad y elasticidad. Encías que lucen sin brillo, secas o pegajosas.

que lucen sin brillo, secas o pegajosas. Aumento de la frecuencia respiratoria y jadeo excesivo.

y excesivo. Letargo , renuencia a moverse y debilidad.

, renuencia a moverse y debilidad. Disminución del número de micciones e incluso orina con olor fuerte o color intenso.

e incluso orina con olor fuerte o color intenso. Lengua de apariencia seca y poca producción de saliva.

de apariencia seca y poca producción de saliva. Vómito, diarrea e incluso desmayos.

Precisamente, estos tres últimos signos son motivo de visita de emergencia al consultorio veterinario, ya que la deshidratación no siempre se soluciona con la administración de agua.

La hidratación es distinta entre perros y gatos.

Perros vs. gatos

El consumo de agua es diferente tanto en perros como en gatos. “Usualmente, los perros necesitan ingerir mayor cantidad de agua debido a su nivel de actividad física y también a su tamaño”, explica la profesional.

“En líneas generales, los perros deben consumir entre 50-60 mililitros de agua por cada kilogramo de peso. Es decir, un perro de 20 kilogramos de peso necesitará 1.2 litros (5 tazas) de agua al día”, menciona Arciniegas.

Para el caso de los gatos, comenta la profesional, “ellos por sus características de comportamiento suelen consumir menos agua y la obtienen en su mayoría de fuentes como los alimentos húmedos”. Este bajo consumo de agua los hace más susceptibles a enfermedades renales o urinarias. En cuanto a los requerimientos de los gatos, añade la profesional: “Los gatos deben consumir un aproximado de 60-80 mililitros de agua por día”.

¿Sueros con electrolitos?

La mejor fuente de hidratación tanto para los perros como para los gatos es el agua fresca y a temperatura ambiente. Al respecto, Arciniegas menciona que “algunos dueños suelen pensar que las soluciones de electrolitos que están aprobadas para el uso humano también pueden funcionar para las mascotas, pero esto es errado”.

Algunos de los productos de uso humano, e incluso algunas soluciones de electrolitos que se comercializan para las mascotas, pueden tener riesgos como:

Altos niveles de azúcar y sal , ya que no están formuladas especialmente para las mascotas. Esta composición puede favorecer la aparición de problemas como obesidad, sobrepeso o diabetes, e incluso puede agravar los episodios de diarrea.

, ya que no están formuladas especialmente para las mascotas. Esta composición puede favorecer la aparición de problemas como obesidad, sobrepeso o diabetes, e incluso puede agravar los episodios de diarrea. Composición de electrolitos sin fundamento : porque las mascotas no pierden electrolitos de la misma manera que las personas y, además, tienen diferencias entre razas y nivel de actividad física. “Cuando se administran estas bebidas, en lugar de ayudar a recuperar a la mascota, se pueden agravar los casos de deshidratación”, explica la médica veterinaria.

: porque las mascotas no pierden electrolitos de la misma manera que las personas y, además, tienen diferencias entre razas y nivel de actividad física. “Cuando se administran estas bebidas, en lugar de ayudar a recuperar a la mascota, se pueden agravar los casos de deshidratación”, explica la médica veterinaria. Algunas de estas bebidas, incluidas las diseñadas para animales, pueden tener colorantes, edulcorantes y saborizantes artificiales, que pueden generar intolerancia, intoxicación o vómito o diarrea en las mascotas.

Por Gabriel García