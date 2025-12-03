Año Nuevo: cómo proteger a las mascotas del ruido los fuegos artificiales

Con el inicio de las celebraciones de fin de año, las mascotas enfrentan una de las épocas más estresantes del año por el aumento de los fuegos artificiales.

Las estadísticas del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) revelan que entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024 se registraron 1901 animales presuntamente afectados por pirotecnia en Bogotá, Colombia. Los reportes señalan episodios de estrés, desorientación, temblores, escapes, agresividad, taquicardia e incluso muerte súbita.

Solo en la última temporada de fin de año, entre diciembre de 2024 y los primeros días de enero de 2025, el IDPYBA recibió 170 reportes de animales afectados, 162 domésticos y 8 silvestres. Tres de estos casos terminaron en muerte asociada al uso de pólvora.

Crear un lugar seguro para reducir las afectaciones durante las festividades

Para los expertos, estas cifras ratifican que el miedo a la pirotecnia no es un comportamiento aislado, sino una amenaza para su bienestar. “En esta época del año vemos un aumento significativo de los episodios de ansiedad, huida y desorientación en perros y gatos debido a la pólvora. La prevención es la herramienta más poderosa que tienen los cuidadores. Preparar un espacio seguro, anticipar los momentos de mayor ruido y apoyarse en soluciones, como feromonas y terapias naturales, pueden marcar una diferencia en el bienestar del animal. Nuestro llamado es que las familias no esperen al último momento: la tranquilidad de una mascota depende de acciones simples, pero constantes”, señaló Michel Cardona, médico veterinario de Gabrica.

Recomendaciones para disminuir el impacto

Para reducir las afectaciones durante las festividades, Gabrica compartió estrategias que se basan en el cuidado preventivo y el apoyo emocional:

Crear un refugio seguro: habilitar un lugar dentro de casa con cama, agua, juguetes y comida, acompañado de música relajante y esencias florales.

habilitar un lugar dentro de casa con cama, agua, juguetes y comida, acompañado de música relajante y esencias florales. Evitar fugas: si tu mascota está en exteriores, usar collar y correa para prevenir escapes por sobresaltos.

si tu mascota está en exteriores, usar collar y correa para prevenir escapes por sobresaltos. Usar feromonas sintéticas: estos productos pueden liberar señales calmantes para perros.

estos productos pueden liberar señales calmantes para perros. Contacto físico o compresión suave: los abrazos o bandas de presión pueden ser útiles si el animal lo tolera.

No se debe castigar ni regañar a las mascotas por su miedo

Los especialistas advierten que no se debe castigar ni regañar a las mascotas por su miedo, ya que esto puede aumentar su ansiedad. En casos de reacciones severas, es fundamental pedir una cita con un etólogo o veterinario.

En situaciones de fobia al ruido, Gabrica destaca la importancia del contracondicionamiento bajo supervisión profesional. Las esencias florales pueden actuar como aliadas en estos momentos.