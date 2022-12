El contundente descargo de Miss Bolivia tras perder su corona por discriminar a sus compañeras: “Es inaudito”

escuchar

María Fernanda Pavisic, quien fue elegida Miss Bolivia 2022, perdió su corona luego de la filtración de unos audios en los que la modelo criticó a otras participantes del certamen. Entre ellas figuró Bárbara Cabrera, Miss Argentina 2022, a quien se refirió en todo de burla. “¿Qué es esto?”, expresó mientras enfocaba el rostro de la argentina. “Mirá la diferencia, mirá esto. Y yo, diosa, divina, y... Potosí”, dijo entre risas. Tras el anuncio, Pavisic realizó un fuerte descargo en redes sociales. “Un título de belleza es efímero, pero esto es injusto”, apuntó.

Pavisic se refirió a las candidatas de Ecuador, Aruba y Curazao como integrantes de la categoría “Gracias por participar”, mientras que realizó una comparación en términos despectivos con Bárbara Cabrera y “Miss Potosí”, la ciudad al sur de Bolivia. Además, sobre las elegidas en Paraguay, Brasil y El Salvador, la modelo boliviana apuntó junto a su amiga que entran en la clasificación de “doñas”, un concepto empleado para referirse a las señoras de la tercera edad.

Se filtró un video en el que Miss Bolivia criticó a otras participantes del certamen.

La alcaldía de Potosí, según informó el medio RT, inició una querella penal a través de la cual se le retiró la corona a Miss Bolivia 2022 y, así, Pasivic fue destituida de su cargo por “comentarios discriminatorios y racistas”. A consecuencia, no podrá participar del certamen Miss Universo 2023. “No podemos aceptar que puedan discriminar a las mujeres de Potosí y de nuestro país. Reprochamos estas acciones y vamos a tomar decisiones jurídicas con relación a esa acción discriminatoria”, apuntaron desde el gobierno de la localidad.

María Fernanda Pavisic fue destituida como Miss Bolivia. Instagram: fernandapavisic_

Por su parte, María Fernanda realizó un tajante descargo en las redes sociales, tras el anuncio de su destitución como representante de Bolivia en el certamen de belleza. “La decisión de retirarme la corona de Miss Bolivia es absolutamente injusta, porque nunca hice comentarios ni declaraciones racistas o discriminatorias en contra de nadie. Me parece inaudito que, en los argumentos que expone para mi destitución, Promociones Gloria [empresa dueña del certamen] repita acusaciones probadamente falsas, las mismas que abundaron en las redes sociales junto a insultos y agravios en contra mía y de mi familia”, alegó.

“Un precedente muy negativo”

La modelo compartió un comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 47 mil seguidores. “Creo, además, que se está sentando un precedente muy negativo para el certamen de Miss Universo, pues se le quita el título a una persona por acciones que no cometió. Un título de belleza es efímero y la vida es más que una corona. Estos malos momentos dejan buenas lecciones, que me ayudarán a crecer como persona y a cumplir todas las metas que tengo. Aprovecho para agradecer a todas las personas y organizaciones que me expresaron su respaldo en este momento tan difícil”, concluyó.

El descargo de Miss Bolivia tras su destitución. Instagram: fernandapavisic_

Por su parte, desde la alcaldía de la ciudad boliviana mantuvieron firme su decisión y apuntaron: “Tenemos que darle todo el respaldo correspondiente a todo ciudadano que sea discriminado y de la forma en como lo hizo la distinguida Miss Bolivia”, según citó el medio mencionado.

LA NACION