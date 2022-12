Fue escenario de una famosa serie y hoy su dueña vive una pesadilla: “Le pedí al fantasma que siguiera su camino”

escuchar

El castillo de Highclere, ubicado en Hampshire, en el sureste de Inglaterra, se hizo mundialmente famoso como escenario principal de la serie de televisión británica Downton Abbey. Allí se filmaron las seis temporadas del programa y las dos películas que cuentan la historia de la familia Crawley.

El sitio se ha convertido en un centro de interés turístico y es visitado por cientos de personas debido a su cercanía con la capital británica. Pero hoy, además de la presencia de humanos en sus instalaciones, también se ha percibido la aparición de fantasmas que recorren sus más de 300 habitaciones.

La propietaria del castillo se encuentra aterrorizada por la aparición de fantasmas Gentileza Airbnb

La actividad paranormal ha sido tan evidente que la propietaria, Lady Carnarvon, llamó a un sacerdote para exorcizar la propiedad. “He visto un fantasma. Así que hice bendecir el castillo. Pensé que sería útil dar la bienvenida a la gente que llega de visita y luego le pedí a ese fantasma en particular que siguiera su camino. Vino un sacerdote anglicano de la Abadía de Westminster. Fue muy amable. Pensé que iba a pensar que yo era una completa idiota, pero no fue así”, aseveró. De hecho, el presbítero dijo que si no funcionaba su tarea volvería con algunos obispos.

Ahora, Lady Carnarvon vive con miedo por la posibilidad de que otro fantasma invada su hogar. Según cuenta una leyenda, un espíritu podría regresar a la propiedad a través de un árbol. “Hay un fantasma que fue desterrado por 150 años, lo que me parece un poco preocupante en el caso de que se cumpla ese plazo de tiempo. Espero que sean 150 años metafóricos para que no regrese. Me preocupa ese árbol”, le contó la mujer al Daily Star.

Downton Abbey se ha filmado en el castillo Highclere desde que comenzó en 2010. La propiedad fue construida en 1679 y se encuentra en una finca que ocupa más de dos mil hectáreas.

La extraña imagen de la mujer “sin cuerpo” captada por Google Street View que desconcierta a los usuarios

Las fortalezas y palacios británicos suelen ser escenario de numerosas leyendas acerca de fantasmas y criaturas fantásticas que habitan en sus interiores. En este caso, se trata de un castillo ubicado en Ludlow, Inglaterra, cerca de la frontera con Gales. Es que allí, a través de la herramienta de Google Street View, se puede divisar a una extraña criatura que causó pánico y risas entre los usuarios.

Conocido como una de las mejor conservadas ruinas medievales, donde los visitantes pueden caminar por la fortaleza y ver de cerca la antigua casa que ocupaban los royals de la antigüedad. Allí, en una fotografía digital del lugar, se puede ver a una inquietante criatura: una cabeza de una mujer que sonríe, de la que salen dos botas.

La extraña figura aparecida en el castillo de Ludlow, Inglaterra

La imagen, que se hizo viral, resulta estremecedora pero, en realidad, es solo una falla del programa que provocó toda clase de comentarios en redes sociales.

“Lo pude ver una sola vez y no más porque después no puedo dormir”, escribió con ironía un usuario de la red social Reddit. Mientras que una mujer consideró: “Cada vez que veo notas que insinúan la presencia de fantasmas o fenómenos paranormales me atrae, pero a la vez me da mucho miedo”.

Pero lo cierto es que la fotografía es solo producto de un error tecnológico que se origina en el funcionamiento de Google Street View. La plataforma toma miles de imágenes de 360 grados para después armar calles, paisajes o edificios. Sin embargo, este armado no siempre da con el resultado final adecuado y esto es lo que precisamente sucedió con la foto del castillo.

Lo que debe haber sucedido es que la mujer “sin cuerpo” se movió durante las fotos y, al ensamblar las imágenes produjo este extraño fenómeno. De hecho, a su lado se pueden ver un par de zapatillas con una parte de pantorrillas que luego desaparece.

LA NACION