El cumpleaños "60 plus" de Delfina Frers

A Delfina Frers le encanta festejar y recibir gente en su casa, así que su cumpleaños de "60 plus" (dice que no va a decir la edad hasta que cambie de década) era la ocasión perfecta para juntarse con sus amigas de toda la vida y pasar una noche divertida. "Con las chicas nos vemos una vez por mes, así que como era mi cumple pensé en invitarlas a comer a casa -contó la cumpleañera-. Pero enseguida la lista se fue agrandando y la fiesta se me fue de las manos". La propia Delfina cocinó, con la ayuda de Marcela Krieger Vasena, y sorprendió a sus invitados con un menú exquisito que combinaba carne y pescado con ensaladas y budines de puerros y zanahorias. ¿El postre? A cargo de su hermana Elina, que llevó una mousse de chocolate hecha según la receta que aprendió de su abuela. "Me encanta cocinar, lo disfruto mucho y, como todas somos dulceras, hubo sobredosis de tortas: una de nuez, un cheesecake, una Pavlova y la torta de cumpleaños, que era un Rogel, que la trajo mi vecina, que también cumplía años".

Bendito tú eres entre todas las mujeres, Gerard Confalonieri hizo de DJ y resultó una revelación: además de animar la noche con la mejor música de los 60, 70 y 80, la rompió con su selección de boleros que "empujó" a las invitadas a cantar a viva voz. Y mención especial para la otra gran protagonista de la fiesta, Judigarlan, la fox terrier de Delfi, que quiso meter el hocico en todas las tortas. Los que no pudieron estar fueron sus hijos y nietos -Delfina y Elina no están en Buenos Aires y Eduardo se está recuperando de un accidente-, pero los tres la llamaron a primera hora de la mañana para felicitarla.

Delfina, la homenajeada, sopla una velita rodeada por su hermana Elina y sus amigas. Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Con su hermana Elina y Tere Garbesi, la homenajeada se encarga del descorche para brindar. Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Delfina, muy divertida, fue el alma de la fiesta y bailó todos los temas. Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Selfie para cuatro. Amigas desde hace muchos años, Andrea Frigerio, Nequi Galotti, Tere Garbesi y Teresa Frías se divierten buscando el mejor ángulo para la foto. Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Negui Galotti le regaló un vestido, Mora Furtado una pulsera y Andrea Frigerio una bolsa llena de productos de Roses are Roses Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Gerard Confalonieri y Andrea Frigerio comparten un momento de relax. Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

La homenajeada posa con sus amigas. Sus hijos, Delfina y los mellizos Elina y Eduardo (frutos de su matrimonio con Eduardo Blaquier), no pudieron ser de la partida. Las chicas están fuera del país y el varón se recupera de un accidente Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Sus secretos plus

Amante del vértigo y la adrenalina -fue piloto de automovilismo y de helicóptero- desde que descubrió su pasión por el ciclismo, Delfina hizo de su bicicleta una extensión de su propio cuerpo. Y, como buena atleta, entrena cuatro veces por semana llueva o truene (aunque no tenga planeado competir) y acompaña esa rutina física con hábitos sanos: se cuida en las comidas (sólo se permite un dulce de vez en cuando), no fuma y no toma alcohol. Pasados los 60 conserva la envidiable figura que la convirtió en una de las modelos argentinas favoritas durante dos décadas. ¿Su corazón? Está sola. Su último novio se llama Hernán del Sel (traumatólogo), con quien estuvo durante un año y medio.