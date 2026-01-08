Las autoridades de Los Ángeles informaron los motivos clínicos detrás de la muerte James Ransone, el intérprete estadounidense hallado sin vida el pasado 19 de diciembre. El documento legal emitido tras la autopsia corroboró la evaluación preliminar sobre el final del artista de 46 años y cerró las especulaciones que circularon hasta el momento.

¿De qué murió James Ransone?

El certificado fechado el 29 de diciembre detalló la causa específica del fallecimiento. Según el reporte al que accedió la revista People, el actor se suicidó al ahorcarse. La oficina del Los Angeles County Medical Examiner evaluó el caso con esta carátula desde el hallazgo del cuerpo y el análisis final ratificó esa primera pericia días más tarde, descartando otras hipótesis sobre el desenlace fatal.

James Ransone tenía 46 años y fue hallado sin vida en Los Ángeles

El mensaje de su esposa y el apoyo del entorno

Jamie MacPhee, esposa del artista y madre de sus hijos, utilizó las plataformas digitales para despedirlo dos días después del suceso. En su mensaje recordó el vínculo afectivo que los unió y escribió unas palabras dedicadas a su marido: “Te dije que te amé mil veces y sé que volveré a amarte. Me dijiste que necesito ser más como vos y vos necesitabas ser más como yo, y tenías toda la razón. Gracias por darme los mejores regalos: vos, Jack y Violet. Somos para siempre”.

El mensaje de despedida de Jamie MacPhee, la esposa de James Ransome

Jamie continuó el duelo de manera pública durante las semanas posteriores, donde compartió imágenes de escenas cotidianas junto a los niños y reflexionó sobre la ausencia de Ransone en el hogar. El entorno organizó una campaña solidaria en la plataforma GoFundMe para acompañar a la familia con los gastos derivados de la situación, donde describieron a Ransone como un esposo y padre profundamente comprometido, además de un amigo cercano y querido.

Antecedentes de salud y homenajes

Información trascendida tras el deceso indicó que el actor lidiaba con un cuadro de depresión desde hacía años. La noticia generó impacto entre quienes siguieron su trabajo y entre sus compañeros de profesión. Distintas figuras le rindieron homenaje a través de mensajes públicos y destacaron tanto su talento como su calidad humana. Colegas como Sean Baker, Channing Tatum y Natasha Lyonne expresaron su pesar.

Luego de conocerse la noticia de su muerte, trascendió que James Ransone atravesaba desde hacía años un cuadro de depresión

La trayectoria de James Ransone

El artista nació en Baltimore el 2 de junio de 1979. Su formación actoral inició en su juventud y su carrera cobró notoriedad a principios de la década del 2000. El papel de Ziggy Sobotka en la serie The Wire de la cadena HBO consolidó su nombre en la industria, una interpretación que figura entre las más recordadas de la producción.

Las autoridades confirmaron la causa del deceso James Ransome actor de "The Wire"

Años más tarde encarnó la versión adulta de Eddie Kaspbrak en It: capítulo dos, una película que funcionó como secuela del film basado en la famosa novela de terror de Stephen King. Su trayectoria abarcó diversos géneros y formatos a lo largo de más de dos décadas de trabajo.

La filmografía del intérprete incluye títulos relevantes como Generation Kill, The Black Phone, Black Phone 2, Poker Face, Law & Order y Hawaii Five-0. También participó en el cine independiente con la película Tangerine, dirigida por Baker.

