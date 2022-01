Recorrían una casa abandonada y encontraron en el altillo una terrorífica escena: “Suponemos que se escapó”

Las propiedades abandonadas se convirtieron en foco de interés en las redes sociales. Grupos de audaces exploradores ingresan a lugares que supieron ser habitados, en búsqueda de historias macabras detrás de las paredes. Pero la curiosidad, puede llevarlos a vivir momentos poco gratos. Esto le sucedió a dos jóvenes alemanes que se hacen llamar Urbexer-Geocaching en las redes y que al recorrer una casa, dieron con una escena de terror: hallaron huesos colgados de los techos.

Los amigos que se dedican a buscar propiedades que fueron habitadas y ya no, se llevaron una espeluznante sorpresa al momento de recorrer una de ellas, a la cual bautizaron como “la casa de la columna vertebral”. Se trata de una vivienda de dos pisos, completamente amueblada y con un enorme altillo lleno de huesos.

La casa se encuentra abandonada (Foto Facebook: Urbexer-Geocaching)

Como es costumbre para los exploradores, el recorrido comenzó por la planta baja, donde hallaron un lugar que supo ser confortable entre sillones, muebles, amuletos, trofeos y libros. Todo se encontraba bajo un gran desorden y con mucha mugre, propio del no uso de las instalaciones. Las imágenes se asemejaban a otros tantos escenarios, donde parecía que quienes habitaban el lugar lo dejaron de un momento a otro sin llevarse siquiera sus pertenencias.

En el segundo piso, esta sensación se repitió. Aunque uno de los sectores estaba destruido y entre escombros, las habitaciones aún tenían muebles con ropa y hasta televisores, con una gruesa capa de tierra.

La habitación de la propiedad se encuentra intacta (Foto Facebook: Urbexer-Geocaching)

Sin embargo, al momento de ingresar al sector del altillo el escenario parecía ser la réplica de una verdadera película de terror: del techo del lugar colgaban más de diez columnas vertebrales. A simple vista, el tamaño de todas ellas no coincidían con restos humanos, motivo por el cual los dos amigos comenzaron a explorar el lugar con más atención para encontrar datos de quienes supieron ser los dueños de la casa.

Los huesos estaban colgados desde el techo (Foto Facebook: Urbexer-Geocaching)

Entre las pertenencias halladas en la propiedad, visualizaron una gran cantidad de premiaciones relacionadas a exposiciones caninas. Debido a las características de los huesos y estas distinciones, los hombres determinaron que los restos pertenecían a perros.

Hallaron más de diez columnas vertebrales (Foto Facebook: Urbexer-Geocaching)

Ante esta escalofriante situación, los integrantes de Urbexer-Geocaching compartieron las imágenes del lugar en su propia cuenta de Facebook, lo que generó un verdadero revuelo entre sus seguidores.

“La imagen más perturbadoras”; “Los huesos que cuelgan son muy extraños”; “Ojalá que se trate de perros”; “Tienen que llamar a un sacerdote para no cargar con esas terribles energías”; “Alguien tiene que revisar esos restos”; “No lo puedo creer. Cuanta crueldad”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social al ver las fotos.

Los premios que hallaron (Foto Facebook: Urbexer-Geocaching)

“Nosotros encontramos algunas boletas que el dueño no pagó. Cuando traté de buscar sobre el propietario, no encontramos nada. Tal vez las facturas son demasiado altas y no pudo pagarlas. Suponemos que lo dejó todo y se escapó”, escribió uno de los jóvenes en uno de los comentarios donde le respondió a un usuario. Ante este escenario, los dos amigos creen que los restos pertenecieron a las mascotas de quienes vivieron en esa casa y que esos dueños realizaron un proceso casero de conservación de huesos, aunque la explicación es una incógnita.