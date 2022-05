Renunció a su trabajo por teléfono y registró todo en TikTok: “Escapé de la esclavitud corporativa”

Trabajar para una empresa tiene algunas ventajas como el hecho de contar con un sueldo fijo; por eso, decidir abandonar esa estabilidad no es una tarea fácil. Sin embargo, existen personas que no nacieron para la vida corporativa y que apuntan a algo más: desarrollar su propio negocio y poder vivir pura y exclusivamente de lo que aman. Manejar los propios tiempos, definir la agenda y no responderle a nadie más que a uno mismo son aspectos tentadores. Tal es así que, como hay muchos que prefieren formar parte de una organización preexistente, otros apuestan todo a la autogestión.

Eso fue exactamente lo que el usuario de TikTok @humzazafarbnb decidió hacer con su vida. Él había trabajado durante varios años para una empresa grande y un día descubrió, en un pequeño nicho, la oportunidad de crecer económicamente. De a poco, invirtió y se metió en el mundo del alquiler inmobiliario; compró propiedades y las acondicionó para que funcionen como Airbnb; y descubrió que allí había una oportunidad para él que nunca habría obtenido si seguía con su otro empleo.

Con ese conocimiento y las ganas de llevarlo a cabo, agarró su cámara, se sentó en el auto, tomó su celular y grabó el momento bisagra. Lo había decidido hace tiempo, pero era el momento de hacerlo y -por qué no- de compartirlo en redes sociales. Entonces, hizo una breve pero significativa llamada telefónica, y así renunció a su empleo. “Escapé de la esclavitud corporativa”, señaló.

Renunció a su trabajo para dedicarse full time a su propia empresa

“Buen día, Harry. Solo quería llamarte para darte mis dos semanas [de aviso]”, le explicó a su jefe, quien respondió: “Ok, ¿puedo preguntar por qué?”. “Ah, sí. Voy a trabajar en mi StartUp. Voy a empezar a tiempo completo ahora. Creo que es el momento para mí de tomar la oportunidad e ir por ello”, explicó el joven. Vale aclarar que esas “dos semanas” a las que hace referencia Humzaza en su llamada es la cantidad mínima de tiempo con la que hay que informar una renuncia.

Su video superó el millón de reproducciones en TikTok y se plagó de comentarios de personas que lo felicitaron, celebraron su impulso y lo alentaron a perseguir sus sueños. Él, más contento que nunca, le agradeció a sus seguidores y empezó a mostrarles un poco más de cerca su nuevo negocio.

¿A qué se dedica Humzaza ahora?

Ahora que puede dedicarse a tiempo completo a su nueva actividad, no hay nada que lo detenga. El hombre compra y acondiciona departamentos para alquilarlos a través de la plataforma Airbnb. Tal como lo explica en su página web, empezó en 2020 con apenas US$4.000 mientras trabajaba como ingeniero electrónico, pero con el tiempo logró, junto a su esposa, incrementar sus ingresos a más de US$250.000 gracias a esta práctica.

Actualmente, cuenta en TikTok, tiene cerca de 27 unidades que generan “ingresos pasivos, automatizados y muchos ingresos que permiten abandonar sus trabajos”. No obstante, también advierte que es algo que lleva tiempo, requiere dedicación y no hay ganancia si no se le pone trabajo, dedicación y una inversión inicial.